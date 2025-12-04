Гутерриш: Далелҳои мустаҳкаме дар бораи содир шудани ҷинояти ҷангӣ дар Ғазза вуҷуд дорад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз «Ал-Маёдин», Антониу Гутерриш, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид бар зарурати иҷрои қатъномаи Шӯрои Амният дар бораи Ғазза таъкид кард.
Гутерриш дар мусоҳиба бо хабаргузории Reuters афзуд: «Мо бояд итминон ҳосил кунем, ки оташбас дар Ғазза барқарор аст.»
Вай тасриҳ кард: «Далелҳои мустаҳкаме вуҷуд дорад, ки бовар кунем мумкин аст ҷиноёти ҷангӣ дар Ғазза рух дода бошад.»
Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ҳамчунин гуфт: «Ман ба ончӣ Девони Байналмилалии Додгустарӣ анҷом медиҳад, эътимод дорам.»
