  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Гутерриш: Далелҳои мустаҳкаме дар бораи содир шудани ҷинояти ҷангӣ дар Ғазза вуҷуд дорад

4 Декабр 2025 - 13:28
News ID: 1757645
Source: ABNA
Гутерриш: Далелҳои мустаҳкаме дар бораи содир шудани ҷинояти ҷангӣ дар Ғазза вуҷуд дорад

Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид зимни таъкид бар зарурати иҷрои оташбас дар Навори Ғазза гуфт, далелҳои мустаҳкаме вуҷуд дорад, ки нишон медиҳад эҳтимолан ҷиноёти ҷангӣ дар ин борика рух дода бошад.

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз «Ал-Маёдин», Антониу Гутерриш, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид бар зарурати иҷрои қатъномаи Шӯрои Амният дар бораи Ғазза таъкид кард.

Гутерриш дар мусоҳиба бо хабаргузории Reuters афзуд: «Мо бояд итминон ҳосил кунем, ки оташбас дар Ғазза барқарор аст.»

Вай тасриҳ кард: «Далелҳои мустаҳкаме вуҷуд дорад, ки бовар кунем мумкин аст ҷиноёти ҷангӣ дар Ғазза рух дода бошад.»

Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ҳамчунин гуфт: «Ман ба ончӣ Девони Байналмилалии Додгустарӣ анҷом медиҳад, эътимод дорам.»

Your Comment

You are replying to: .
captcha