Мадуро: Тамоси телефонӣ бо Трамп дӯстона буд

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз шабакаи «Ал-Ҷазира», Николас Мадуро, раиси ҷумҳури Венесуэла гуфт: «Тамос бо раиси ҷумҳур Трамп-ро метавон дӯстона ва мубтанӣ бар эҳтироми мутақобил донист.»
Вай афзуд, ки ин тамос ба маънои кушоиш дар гуфтугӯ миёни ду кишвар аст ва «мо аз гуфтугӯ барои иҷрои сулҳ ва низ дипломасия ҳимоят мекунем.»
Бар асоси гузориши «Ал-Ҷазира», Мадуро гуфтааст, ки мардуми Амрико аз ҷанг хаста шудаанд ва вай медонад, ки онҳо моил нестанд, ки таҷрибаи Либия, Ироқ, Афғонистон ва Ветнам такрор шавад.
Шабакаи «Ал-Маёдин» низ ба нақл аз Мадуро эълом кард, ки тамоси телефонӣ, ки бо Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико дар 10 рӯзи гузашта сурат гирифт, бо лаҳни эҳтиромона анҷом шуд.
Раиси ҷумҳури Венесуэла ҳамчунин тасриҳ кард: «Бояд оромиши тазалзулнапазир ва имони росих ба пирӯзиамон ҳифз кунем; пирӯзие, ки дар воқеъ пирӯзии адолат ва сулҳ аст.»
Изҳороти Мадуро соатҳо пас аз он анҷом мешавад, ки раиси ҷумҳури Амрико хабар дод: «Кор бо Венесуэла аз аъмоли фишор гузашта ва дар ҷараёни тамоси кӯтоҳе, ки бо Мадуро доштам, вайро аз бархе корҳо мутталеъ кардам.»
Вай ҳамчунин дар тозатарин изҳори назар дар бораи ҳамлаи иддаоӣ ба картелҳои маводи мухаддир дар Венесуэла гуфт: «Ба зудӣ ҳамлаи заминӣ ба қочоқи маводи мухаддирро оғоз хоҳем кард.»
