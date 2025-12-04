Ба гузориши хабаргузории Абно, шабакаи «Русия ал-Яум» гузориш дод, ки Леонид Слутский, раиси Кумитаи умури байналмилали Думаи Русия ҳушдор дод, ки дар сурате, ки кишварҳои аврупоӣ бихоҳанд, дороиҳои Русияро мусодира кунанд, посухи Маскав шадид хоҳад буд.
Вай таъкид кард, ки «дуздии захираҳои арзии Русия дар ҳеҷ чаҳорчӯби ҳуқуқӣ тавҷеҳпазир нест».
Слутский ҳамчунин гуфт, ки «Иттиҳодияи Аврупо ба лутфи афроде монанди Кайа Каллас ва Урсула Фон дер Ляйен амалан ба банди аз сориқон ва қотилини ҳирфаӣ табдил шудааст».
Вай афзуд, ки «Русия онҳоро ба ҷурми дороиҳо ва судҳои блокшуда муҷозот хоҳад кард ва онон бояд посухгӯ бошанд, пас набояд ин таваҳҳумро дошта бошанд, ки метавонанд аз муҷозот фирор кунанд».
Ин изҳорот дар ҳоле баён мешавад, ки дар ҳамин мавриди торнамои «Политико» ва бар асоси асноди мунташиршуда гузориш дод, ки Комиссияи Аврупо пешниҳод кардааст, ки аз дороиҳои масдудшудаи Русия барои таъмини ҷуброне ба арзиши $165$ миллиард евро барои Укроин истифода шавад.
Your Comment