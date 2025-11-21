Бинобар гузориши хабаргузории Абно, Василий Небензя дар ҷаласаи Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид бо мавзӯи Укроин гуфт: "Владимир Зеленский ба нерӯҳои мусаллаҳи Укроин дастур медиҳад то охирин сарбоз мавзеъҳои худро ҳифз кунанд ва ҳозир ба аз даст додани шаҳрҳои Укроин набошанд."
Вай гуфт: "Бо вуҷуди ин воқеият, ки теъдоди қобили таваҷҷӯҳе аз нерӯҳои укроинӣ муҳосира шудаанд, бо вуҷуди талафоти бисёр, сафарбарии иҷборӣ ва хатарҳо барои ғайринизомиён, раҳбари ҳукумати Киев ҳозир ба пазириши аз даст додани шаҳрҳо нест ва аз ақибнишинии нерӯҳо ҷилавгирӣ мекунад."
Небензя афзуд: "Ин тактикҳои раҳбарии Укроин ҳеҷ иртиботе бо воқеиятҳои майдони набард надорад ва сарфан сиёсӣ аст."
