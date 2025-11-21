Ароқчӣ: Мо нисбат ба ҷанги қаблӣ омодатар ҳастем; созиши одилонаро дастгирӣ мекунем

Бинобар гузориши хабаргузории Абно, "Сайид Аббос Ароқчӣ", муовини вазири корҳои хориҷии кишвари мо, дар мусоҳиба бо The Economist дар посух ба саволе дар хусуси омодагӣ барои ҳамлаи эҳтимолии режими саҳюнистӣ гуфт: "Мо нисбат ба ҷанги қаблӣ омодатар ҳастем ва мушакҳои мо аз назари каммият ва кайфият, беҳтар ҳастанд."
Вай афзуд: "Мо ҷанг намехоҳем ва беҳтарин роҳ барои ҷилавгирӣ аз он, омодагӣ барои он аст."
Ароқчӣ бо таъкид бар ин ки Ҷумҳурии Исломии Эрон аз як созиши одилона ва мутавозин ҳимоят мекунад, гуфт: "Амрикоиҳо мехоҳанд хостаҳои худро дикта кунанд."
Муовини вазири корҳои хориҷии кишвари мо идома дод: "Мо дар тӯли ҷанги 12-рӯза дарсҳои зиёде омӯхтем, нуқоти заъф ва қуввати худ ва ҳамчунин нуқоти заъфи режими саҳюнистиро шинохтем; рӯи ҳамаи ин маворид кор кардаем ва комилан омода ҳастем. Ҳатто омодатар аз дафъаи қабл."
Ароқчӣ пеш аз ин дар вокуниш ба тасвиби қатъномаи зиддиэронӣ дар Шӯрои Ҳуккоми Ожонси Байналмилалии Энержии Атомӣ гуфт: "Ин кишварҳо бо ин иқдоми худ ва бетаваҷҷуҳӣ ба таомулот ва ҳусни ният Эрон, эътибор ва истиқлоли Ожонсро хадшадор карда ва мӯҷиби ихлол дар раванди таомулот ва ҳамкориҳои Ожонс ва Эрон мешаванд."
Вай афзуд: "Имрӯз тайи номаи расмӣ ба мудиркулли Ожонс эълом шуд, ки ин тафоҳум дигар мӯътабар набуда ва хотимаёфта талқӣ мешавад."
