Волии Ҷӯлонӣ: Амалиёти низомӣ дар Сувайдо, дар дастури кор нест

Ба гузориши хабаргузории Абно, «Мустафо ал-Бакӯр» волии Сувайдо эълом кард, нерӯҳои амниятии давлати интиқолии Сурия дар ҳоли назорати оташбас дар устони Сувайдо ҳастанд ва ҳеҷ барномае барои иҷрои амалиёти низомӣ дар ин минтақа надоранд.
Волии Сувайдо ҳамчунин масъулияти афзоиши даргириҳоро мутаваҷҷеҳи нерӯҳои дифоъи маҳаллии друзӣ донист; нерӯҳое, ки ба гуфтаи ӯ, таҳти таъсири «Шайх Ҳикмат ал-Ҳиҷрӣ» аз рӯҳониёни друзӣ қарор доранд. Ал-Ҳиҷрӣ хостори равобити наздиктар бо режими саҳюнистӣ аст.
Дар 3 рӯзи гузашта, даргирӣ миёни нерӯҳои друзӣ ва қабоили араб дар ҷануб ва ғарби шаҳри Сувайдо идома доштааст. Друзиҳо мавзеъҳои нерӯҳои Ҷӯлонӣ дар хатти тамос дар минтақаи Маҷоларо гулӯлаборон карданд.
