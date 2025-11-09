Пас аз заминларзаҳои Тӯфони Ақсо; ваҳшати саҳюнистҳо аз «бомбҳои соатӣ»

Бино ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз Маъо, баъд аз вуқӯъи амалиёти Тӯфони Ақсо, саҳюнистҳои сокини сарзаминҳои ишғолӣ ҳамчунон дар тарс ва ваҳшат ба сар мебаранд, ба тавре ки рӯзномаи ибрӣ забони Маарив гузориш дод, ки сокинони шаҳри Эйлат воқеъ дар ҷануби ин минтақа аз ҳузури коргарони урднӣ дар миёни онҳо метарсанд.
Бар асоси ин гузориш, коргарони урднӣ ҳар рӯз субҳ барои кор дар Эйлат вориди ин минтақа мешаванд; вуқӯъи амалиёти Тӯфони Ақсо боис шудааст саҳюнистҳо ба диди бомбҳои соатӣ ба ин коргарон нигоҳ кунанд ва дар тарс ва ваҳшат зиндагии худро идома диҳанд. Яке аз ин саҳюнистҳо дар гуфтугӯ бо Маарив эътироф кард, ки коргарони урднӣ аз онҳо хушашон намеояд.
Илова бар саҳюнистҳои сокини сарзаминҳои ишғолӣ, саҳюнистҳои хориҷи ин минтақа низ дар кишварҳои мухталиф бо густариши нафрати ҷаҳонӣ нисбат ба худ рӯ ба рӯ ҳастанд, ба тавре ки чанде қабл хабаре мабнӣ бар муҳосираи теъдоди зиёде аз саҳюнистҳо дар яке аз бандарҳои Юнон мунташир шуда буд.
Your Comment