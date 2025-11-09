  1. Home
Хатарноктарин таҳдид алайҳи Исроил аз забони «Ғулон»

9 Ноябр 2025 - 10:54
Хатарноктарин таҳдид алайҳи Исроил аз забони «Ғулон»

Раиси яке аз аҳзоби мухолиф дар сарзаминҳои ишғолӣ дар миёни муътаризони саҳюнистӣ ба хатарноктарин таҳдид алайҳи режими саҳюнистӣ ишора кард.

Бино ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз Русия Ал-Явм, Ёир Ғулон, раиси ҳизби ба истилоҳ Демократҳо дар режими саҳюнистӣ, дар ҷараёни эътирозоти шаби гузашта дар сарзаминҳои ишғолӣ гуфт: "Мо вориди соли интихобот мешавем ва ин марҳала бисёр ҳассос аст. Кабинаи Нетаняҳу шикастхӯрдатрин кабинаи Исроил ба шумор меравад."

Вай илова кард: "Кабинаи Нетаняҳу хатарноктарин таҳдиди моҳиятӣ алайҳи Исроил маҳсуб мешавад."

Созмондиҳандагони ин эътирозот низ эълом карданд, ки ба баргузории тазоҳурот дар сарзаминҳои ишғолӣ идома медиҳанд. Онҳо ба тавтиачиниҳои кабинаи Нетаняҳу алайҳи низоми қазоӣ ва мамнӯъият аз ташкили кумитаи ҳақиқатёб дар хусуси амалиёти Тӯфони Ақсо низ ишора карданд.

