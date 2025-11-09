Хатарноктарин таҳдид алайҳи Исроил аз забони «Ғулон»

Бино ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз Русия Ал-Явм, Ёир Ғулон, раиси ҳизби ба истилоҳ Демократҳо дар режими саҳюнистӣ, дар ҷараёни эътирозоти шаби гузашта дар сарзаминҳои ишғолӣ гуфт: "Мо вориди соли интихобот мешавем ва ин марҳала бисёр ҳассос аст. Кабинаи Нетаняҳу шикастхӯрдатрин кабинаи Исроил ба шумор меравад."
Вай илова кард: "Кабинаи Нетаняҳу хатарноктарин таҳдиди моҳиятӣ алайҳи Исроил маҳсуб мешавад."
Созмондиҳандагони ин эътирозот низ эълом карданд, ки ба баргузории тазоҳурот дар сарзаминҳои ишғолӣ идома медиҳанд. Онҳо ба тавтиачиниҳои кабинаи Нетаняҳу алайҳи низоми қазоӣ ва мамнӯъият аз ташкили кумитаи ҳақиқатёб дар хусуси амалиёти Тӯфони Ақсо низ ишора карданд.
