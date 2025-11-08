Сардор Ноинӣ: Дифои муқаддаси 12-рӯза ҳисоботи душманро ба таври комил барҳам зад

Ба гузориши хабаргузории Абно, давраи тавонмандсозии мудирон ва масъулони равобити умумӣ ва таблиғоти навоҳии муқовимати Басиҷи Сипоҳи Ансору-р-Ризои (алайҳиссалом)-и Хуросони ҷанубӣ бо ҳузури Сардор Ноинӣ, сухангӯ ва муовини равобити умумии Сипоҳи посдорон ва Сардор Муҳиббӣ, муовини фарҳангии таблиғоти Сипоҳ ба муддати се рӯз дар Машҳади муқаддас баргузор шуд.
Сардор Ноинӣ, муовини равобити умумии Сипоҳ дар ин давра бо гиромидошти ёди шаҳидони иқтидори миллӣ, гуфт: "Сарлашкар, шаҳид Саломӣ дар суханронӣ аз дониши олӣ ва фани баёни баланд бархӯрдор буданд ва дар суханрониҳои худ бисёр ғанӣ, пурбор, дақиқ ва амиқ матолиби муфиду асарбахшро баён мекарданд."
Вай бо баёни ин ки яке аз шохисҳои шикаст, ин аст, ки муҳоҷим дархости оташбас кунад, гуфт: "Мо дар ҷанги таҳмилии 12-рӯза қатъан пирӯз шудем."
Муовини равобити умумии Сипоҳи посдорон гуфт: "Ҷанги таҳмилӣ ва таҷовузи 12-рӯзаи режими Исроил ба Эронро 120 кишвари дунё, давлатҳо ва дастгоҳҳои давлатии онҳо маҳкум карданд."
Сардор Ноинӣ ба ҳамроҳии миллати Эрон дар ҷараёни ҷанги таҳмилии 12-рӯза ишора кард ва тасреҳ намуд: "Тобоварии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, ҳамроҳии мардум бо давлат ва низом, иттиҳод ва инсиҷоми миллӣ, ҳамроҳии давлат ва иқтидори нерӯҳои мусаллаҳ дар пирӯзии мо дар ҷанги таҳмилии 12-рӯза бисёр муассир буд."
Сухангӯи Сипоҳи посдорон бо ишора ба ҳадаф қарор додани сохтмони Садо ва Симои Ҷумҳурии Исломӣ тавассути режими сионистӣ дар ҷанги 12-рӯза, гуфт: "Тобоварии равонӣ дар ҷанг бисёр муҳим аст; бо вуҷуди ҳадаф қарор гирифтани сохтмони Садо ва Симо ва осеб ба бахшҳои мухталифи хабарӣ ва зерсохтҳои созмон, аммо баёни ривояти саҳеҳ ва иттилоърасонӣ таътил нашуд ва бо қудрат идома пайдо кард."
Сардор Ноинӣ изҳор дошт: "Нусрати илоҳӣ, нақши муассири Раҳбари муаззами инқилоб дар фармондеҳии ҷанг ва инсиҷоми миллӣ, ривояти саҳеҳ аз ҷанг, иттиҳоди ақшори мухталифи мардум (иттиҳоди муқаддас) ва истеҳкоми нерӯҳои мусаллаҳ аз омилҳои муваффақият ва пирӯзии мо дар ҷанги таҳмилии 12-рӯза буд."
