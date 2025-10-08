Тафсилоти ҷадид аз музокироти оташбаси Ғазза; Мухолифати Ҳамос бо 2 банди тарҳи Трамп

Ба гузориши хабаргузории Абно, шабакаи 14-и телевизиони режими саҳюнистӣ бо ишора ба тафсилоти музокироти матраҳшуда дар Қоҳира барои иҷрои тарҳи Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, барои оташбас дар Ғазза эълом кард, ки Ҳамос то кунун банди халъи силоҳро рад карда ва хостори хуруҷи комили режими саҳюнистӣ аз Навори Ғазза аст ва бар тавофуқ бар сари тамоми бандҳои пешниҳод исрор дорад ва пас аз ҳамаи инҳо, озодии асирон сурат мегирад.
Бино бар эъломи ин расонаи саҳюнистӣ, ҳайати Ҳамос ҳамчунин хостори замонатҳое барои таваққуфи комили амалиёти низомӣ аст ва таъкид мекунад, ки идомаи бомбборони Навори Ғазза, монеаҳоеро дар масири дастиёбӣ ба тавофуқ эҷод мекунад.
Ин гузориш меафзояд, ки ҳайати Ҳамос хостори замонати таваққуфи комили амалиёти низомии артиши режими саҳюнистӣ дар Ғазза аст ва таъкид дорад, ки тадовуми бомбборони Ғазза, раванди дастиёбӣ ба тавофуқро бо душворӣ рӯбарӯ мекунад.
Аз сӯи дигар, шабакаи 12-и телевизиони режими саҳюнистӣ низ гузориш дод, ки музокироти Шармушшайх имрӯз низ дар даври ниҳоии худ бо ҳузури Ҷаред Кушнер ва Виткафф, фиристодагони Трамп, нахуствазири Қатар ва раиси иттилооти Туркия идома пайдо мекунад.
