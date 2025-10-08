  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Нигаронии саҳюнистҳо нисбат ба такрори амалиётҳои мушобеҳи «Тӯфони Ақсо»

8 Октябр 2025 - 14:05
News ID: 1736360
Source: ABNA
Нигаронии саҳюнистҳо нисбат ба такрори амалиётҳои мушобеҳи «Тӯфони Ақсо»

Пажӯҳишгоҳи амнияти дохилии режими саҳюнистӣ аз тарс ва нигаронии саҳюнистҳо нисбат ба такрори амалиётҳои мушобеҳи Тӯфони Ақсо алайҳи ин режим хабар дод.

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз «Ал-Масира», Пажӯҳишгоҳи амнияти дохилии режими саҳюнистӣ бо интишори натоиҷи як назарсанҷӣ дар дувумин солгарди амалиёти Тӯфони Ақсо эълом кард, ки эътимоди 63 дарсад-и саҳюнистҳо ба кобинаи Нетаняҳу аз замони оғози ҷанг алайҳи Навори Ғазза коста шудааст.

Бар асоси ин гузориш, беш аз нисфи саҳюнистҳо низ нигаронанд, ки амалиётҳои мушобеҳи амалиёти Тӯфони Ақсо такрор шавад. Онҳо мӯътақиданд, ки замони поён додан ба ҷанги Ғазза фаро расидааст.

Лозим ба зикр аст, ки ҷадидтарин гузоришҳои мунташиршуда аз Идораи омори марказии режими саҳюнистӣ баёнгари онанд, ки барои нахустин бор тӯли даҳаҳои гузашта теъдоди саҳюнистҳое, ки аз арзиҳои ишғолӣ фирор кардаанд, дар муқоиса бо онҳое, ки ба ин минтақа рафтаанд, афзоиш пайдо кардааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha