Нигаронии саҳюнистҳо нисбат ба такрори амалиётҳои мушобеҳи «Тӯфони Ақсо»

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз «Ал-Масира», Пажӯҳишгоҳи амнияти дохилии режими саҳюнистӣ бо интишори натоиҷи як назарсанҷӣ дар дувумин солгарди амалиёти Тӯфони Ақсо эълом кард, ки эътимоди 63 дарсад-и саҳюнистҳо ба кобинаи Нетаняҳу аз замони оғози ҷанг алайҳи Навори Ғазза коста шудааст.
Бар асоси ин гузориш, беш аз нисфи саҳюнистҳо низ нигаронанд, ки амалиётҳои мушобеҳи амалиёти Тӯфони Ақсо такрор шавад. Онҳо мӯътақиданд, ки замони поён додан ба ҷанги Ғазза фаро расидааст.
Лозим ба зикр аст, ки ҷадидтарин гузоришҳои мунташиршуда аз Идораи омори марказии режими саҳюнистӣ баёнгари онанд, ки барои нахустин бор тӯли даҳаҳои гузашта теъдоди саҳюнистҳое, ки аз арзиҳои ишғолӣ фирор кардаанд, дар муқоиса бо онҳое, ки ба ин минтақа рафтаанд, афзоиш пайдо кардааст.
