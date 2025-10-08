Ҳааретс: Исроил мунзавӣ шудааст ва дар ҳоли ҷонканӣ қарор дорад

Тибқи гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Шаҳоб, рӯзномаи ибронизабони Ҳааретс эълом кард, ки режими саҳюнистӣ пас аз ду соли ҷанги Ғазза, ки бидуни аҳдофи мушаххас анҷом шуд, дар инзиво ғарқ шудааст ва дар ҳолати ҷонканӣ қарор дорад.
Ин рӯзнома бидуни ишора ба таҷовузҳои мукаррари режими саҳюнистӣ алайҳи мардуми Фаластин ва Масҷидулақсо, ки боиси афрӯхта шудани хашми умумӣ ва анҷоми амалиёти Тӯфони Ақсо шуд, иддао кард, ки ҳамлаи Ҳамос дар 7 октябри соли 2023 бузургтарин нақзи амниятӣ дар таърихи режими саҳюнистӣ буд, дар ҳоле ки Тел-Авив ба наслкушии фаластиниён дар яке аз бадтарин фаҷоеи инсонии ҷаҳон идома медиҳад.
Ба навиштаи ин рӯзнома, Нетаняҳу масъули аслии ин фоҷиа аст, дар ҳоле ки масъулияти худро ба ӯҳда нагирифтааст ва узрхоҳӣ накардааст.
Бар асоси ин гузориш, пас аз ду соли ҷанг дар Ғазза, на ҳадафе вуҷуд дорад ва на дастоварде, асирони исроилӣ ҳанӯз дар Ғазза ҳастанд ва режими саҳюнистӣ дар инзивои дипломатӣ, иқтисодӣ ва ахлоқӣ ғарқ шудааст.
Ҳааретс афзуд, ки саҳюнистҳо аз сафар ба хориҷ метарсанд ва ниҳодҳои кобина ва бофтаи иҷтимоии он дар марҳилаҳои пешрафтаи фурӯпошӣ қарор доранд.
Ин гузориш бо ишора ба ин ки сарнавишти Исроил ба тамоюлоти Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, гиреҳ хӯрдааст, изҳор дошт, ки Исроил кишвари дар ҳоли ҷонканӣ аст ва кобинаи феълӣ ба рамзе аз фасод ва фурӯпошӣ табдил шудааст.
