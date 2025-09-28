Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз ТАСС, Мария Захарова, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Русия, талоши се кишвари Олмон, Инглистон ва Фаронса, маъруф ба Тройкаи Аврупоӣ-ро барои баргардонидани таҳримҳои куҳнаи Созмони Милали Муттаҳид алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон ба фиребкорӣ ташбеҳ кард ва гуфт, ки таҳримҳои ҳуқуқии онҳо эътибор надоранд.
Захарова дар паёме дар канали Телеграми худ ёдовар шуд, ки ин масъала ба механизми "Снэпбэк" (Snapback) иртибот дорад ва ба маънои раванди фаъолсозии фаврии бозгашти таҳримҳои куҳнаи Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид алайҳи Эрон аст.
Вай афзуд: "Аврупоиҳо бо давр задани раванди ҳаллу фасли шароити мавриди баҳс, ки дар Қатъномаи 2231 пешбинӣ шуда буд, ҳилагарӣ карданд."
Дипломати рус илова кард: "Ҷонибҳо бояд дар марҳилаи аввал даъвоҳоро дар чаҳорчӯби ҳалли баҳс баррасӣ кунанд ва танҳо замоне, ки ҳамаи роҳҳо ба бунбаст расид, масъаларо ба Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид ирсол намоянд. Бар хилофи иддаоҳои се кишвари аврупоӣ, ин чаҳорчӯба истифода нашуд. Лондон, Париж ва Берлин он марҳилаҳоро ҳазф карда, фавран коғазеро ба Шӯрои Амният таҳвил доданд. Ин иқдом аз дидгоҳи қонунҳои байналмилалӣ ба фиребкорӣ шабоҳат дорад; 'Агар шумо худатон муқарраротро нақз кунед, онгоҳ ҳаққи истифода аз механизмҳои дарҷшуда дар онро аз даст медиҳед.'"
Захарова таъкид кард: "Онҳо 28-уми август номае ба Шӯрои Амният ирсол карданд ва имрӯз, 27-уми сентябр, давраи 30-рӯза ба поён мерасад. Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид қатъномаеро, ки маъфият аз маҳдудиятҳо ва таҳримҳо алайҳи Эронро ҳифз мекард, тасвиб накард ва аз дидгоҳи Лондон, Берлин ва Париж, ин маъфият ба таври расмӣ ба поён расид. Дар таърихи 18-уми октябр (се ҳафтаи дигар), тавофуқи ҳастаӣ ба итмом мерасад ва кишварҳои аврупоӣ ба ибораи сода ба далели камбуди вақт, талош карданд, то пеш аз оғози раёсати Русия бар Шӯрои Амният, тасмими худро ба ҳар қимате пеш баранд. Русия ва Чин бо ин масъала мухолиф буданд. Масъала на танҳо ба мавзеъгирии сиёсӣ, балки ба тамоюли ҳифзи тамомияти ҳуқуқӣ низ бастагӣ дорад."
Ба гуфтаи вай, Маскав ва Пекин 26-уми сентябр охирин талоши худро барои ҳифзи машруият ва тамдиди асари Қатъномаи 2231-и Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид анҷом доданд.
Захарова таъкид кард: "Ин иқдом метавонист замонеро барои ҷустуҷӯи роҳи ҳалли дипломатӣ фароҳам кунад ва аз ташдиди эҳтимолии ғайри қобили пешбинишаванда ҷилавгирӣ намояд. Бо ин ҳол, ниёзи аврупоиҳо ташдиди шадид буд, зеро шитоб доштанд; дар воқеъ, тавоноии онҳо пас аз 18-уми октябр аз кор меафтод. Ба ҳамин далел қатъномаи Шӯрои Амният тамдид нашуд; Ғарб алайҳи он раъй дод."
Дипломати рус дар поён таъкид кард: "Ба ибораи дигар, онҳо ду асли бунёдии ҳуқуқи байналмилал, яъне 'лузуми вафо ба аҳд' (Pacta sunt servanda) ва 'доктринаи дастҳои пок' (Clean Hands Doctrine)-ро нақз карданд. Ғарб низоми тавозун ва назоратро дар маърази нобудӣ қарор дод."
Your Comment