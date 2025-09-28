Имороти Муттаҳидаи Арабӣ: Ташкили давлати Фаластин дар канори Исроил зарурист

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз шабакаи Скай Нюз Арабӣ, Лана Нусейбеҳ, вазири мушовир дар Вазорати корҳои хориҷии Имороти Муттаҳидаи Арабӣ, дар суханронии худ дар Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид таъкид кард, ки бояд давлати мустақили Фаластин дар канори Исроил ташкил ва ҳалли дудавлатӣ амалӣ шавад.
Вай бо ишора ба вазъияти башарӣ дар Ғазза иддао кард: "Ҳатто бо вуҷуди маҳдудиятҳо ва монеаҳои мавҷуд, Иморот ба иҷрои нақши худ идома хоҳад дод."
Нусейбеҳ ҳамчунин ба бӯҳрони Судон пардохт ва бар ҳимояти кишвараш аз мардуми Судон барои поён додан ба ҷанг таъкид кард.
Вай хостори қатъи фаврии даргириҳо дар ин кишвари африқоӣ шуд.
