Арабистони Саудӣ: Ягона роҳи ҳалли барномаи ҳастаии Эрон дипломасия аст

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазираи Қатар, Файсал бин Фарҳон, вазири корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ, дар ҳаштодумин нишасти Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид таъкид кард, ки роҳи дипломасия танҳо роҳи ҳал барои ҳалли бӯҳрони барномаи ҳастаии Эрон аст.
Вай ҳамчунин ба масъалаи ба расмият шинохтани Фаластин ишора кард ва аз ҳамаи кишварҳо хост, то ин кишварро ба расмият шиносанд ва аз раванди татбиқи ҳалли дудавлатӣ пуштибонӣ кунанд.
Вазири корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ дар идома, бо маҳкум кардани таҷовузҳои мудовими режими саҳюнистӣ дар минтақа, ҳамлаи ахири ин режим ба кишвари Қатарро "иқдоми ошкор ва ғайриқобили тавҷеҳ" донист.
Вазири корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ, ки дар суханрониаш дар ҳаштодумин Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид ҳарф мезад, таъкид кард: "Созмони Милали Муттаҳид бояд самараноктар амал кунад ва нақши ҷиддитаре дар маҳдуд кардани бӯҳронҳо ва муноқишаҳои ҷаҳонӣ иҷро намояд."
Вай бо ишора ба ҷанги Ғазза تصریح кард: "Ҳамаи мо бояд барои қатъи фаврии таҷовуз ва таъмини расонидани кумакҳои башардӯстона ба сокинони ин минтақа иқдом кунем."
Вазири корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ ҳушдор дод, ки таъхири ҷомеаи ҷаҳонӣ дар маҳдуд кардани ҷанги Ғазза ба бесуботии амниятӣ дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон мунҷар хоҳад шуд.
Бин Фарҳон дар бахши дигари суханони худ, зимни эъломи ҳимоят аз Лубнон гуфт: "Дар канори миллати Лубнон истодаем ва аз талошҳои ҳукумати ин кишвар барои иҷрои тавофуқоти Тоиф ва инҳисори силоҳ дар дасти давлат ҳимоят мекунем."
Вазири корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ дар идома бар зарурати хуруҷи комили нерӯҳои режими саҳюнистӣ аз тамоми қаламравҳои ишғолшудаи Лубнон таъкид намуда ва аз талошҳои ҳукумати Байрут барои тавсеаи ҳокимият ва мутамарказ кардани силоҳ дар ихтиёри ниҳодҳои расмии давлат қадрдонӣ кард.
Вай ҳамчунин аз афзоиши шумораи кишварҳое, ки давлати мустақили Фаластинро ба расмият мешиносанд, истиқбол кард ва афзуд: "Мо аз тасвиби Эъломияи Ню-Йорк дар Маҷмаи Умумӣ дар бораи ҳалли масъалаи Фаластин бар асоси роҳи ҳалли дудавлатӣ ҳимоят мекунем."
