Ҳамбастагии Венесуэла бо Эрон аз минбари Созмони Милали Муттаҳид

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, Иван Эдуардо Гил Пинто, вазири корҳои хориҷии Венесуэла, ба ҳайси намояндаи кишвараш дар Созмони Милали Муттаҳид, дар изҳороте дар вокуниш ба мавзеъгириҳои ҷангҷӯёнаи Амрико гуфт, ки Иёлоти Муттаҳида бо роҳандозии ҷанг алайҳи Венесуэла ва истиқлолияти он, қонунҳои байналмилалиро нақз мекунад.
Вай идома дод, ки кишвараш ҳаққи комили дифоъ аз худ ва ҳифзи амниятро дар минтақаи Кариб ва Амрикои Ҷанубӣ дорад.
Вазири корҳои хориҷии Венесуэла таъкид кард: "Мо уҳдадории худро барои бунёди ҷаҳоне, ки бидуни ҳукмронӣ ё назорати кишварҳои мушаххас буда ва танҳо қонун дар он ҳукмрон бошад, бори дигар изҳор менамоем."
Вай дар идома ба таҳаввулоти Фаластин ишора карда, таъкид кард: "Мо муборизаи мардуми Фаластинро қадрдонӣ мекунем ва хостори поёни ишғолгарии Исроил ҳастем."
Гил Пинто дар идома ба ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ алайҳи Эрон дар ҷанги таҳмилии 12-рӯза низ ишора кард ва изҳор дошт: "Мо ҳамбастагии худро бо кишвари Эрон таҷдид мекунем ва таҷовуз ба онро рад менамоем."
Ин мақоми Венесуэла бо ишора ба талошҳои Амрико барои таҳти назорат гирифтани Созмони Милали Муттаҳид гуфт, ки "имрӯз нацизм талош дорад, то Созмони Милалро ноком созад, дар ҳоле ки мо барои ҳимоя ва рушди он талош мекунем."
