Ба имзо расидани созишномаи 25-миллиарддолларии Эрону Русия барои сохтани 4 нерӯгоҳи нави атомӣ

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт(а) – Абно – Созишномаи иҷроии сохтмон ва бунёди чаҳор воҳиди нерӯгоҳи атомӣ аз навъи насли сеюм ва пешрафта ба арзиши 25 миллиард доллар дар Сирики Ҳурмузгон миёни ширкати «Эрон Ҳурмуз» ва ширкати лоиҳаи «Росатом» ба имзо расид.
«Беҳрӯз Камолвандӣ», сухангӯи Созмони энержии атомии Эрон, қабл аз ин ва бо ишора ба сафари «Муҳаммад Исломӣ», раиси ин созмон, ба Маскав баён карда буд: Маҷмаи ҷаҳонии атом, ки ба муносибати ҳаштодумин солгарди фаъолиятҳои атомии Русия баргузор шуд, фурсате барои боздидҳои мутааддиди муҳандис Исломӣ ва ҳайати ҳамроҳ аз саноеи мухталифи атомии Русия буд, ки дар ҷараёни онҳо музокирот ва тавофуқоте, бавижа дар ҳавзаи сохтмони нерӯгоҳҳои бузургтар аз Бушаҳр бо зарфияти 1200 мегаватт анҷом гирифт, ки дар маҷмӯъ чаҳор воҳид бо зарфияти наздик ба панҷ ҳазор мегаватт дар ҷануби кишварро шомил мешавад.
Сафари тиме аз Русия ба Эрон Камолвандӣ гуфт: Мавзӯи нерӯгоҳҳои кучакмиқёс низ аз аҳаммияти болое бархӯрдор аст, зеро ояндаи ҷаҳон ба самти чунин нерӯгоҳҳо пеш меравад. Ин нерӯгоҳҳо модулӣ буда ва қобилияти таксир доранд. Мо метавонем бахши муҳимме аз фановарии сохтмони онҳоро аз Русия дарёфт кунем. Дар ин росто ёддошти тафоҳуме имзо шуд ва қарор аст барои пайгириҳои баъдӣ тиме аз Русия ба Эрон сафар кунад.
Вай тасриҳ кард: Дар маҷмӯъ, ин сафар бисёр муваффақиятомез буд ва заминасози густариши ҳарчи бештари ҳамкориҳо дар заминаи сохтмони нерӯгоҳҳои ҳастаии бузург ва кучак ва ҳамчунин тавсеаи дигар шохаҳои илмии муртабит бо саноати ҳастаӣ, аз ҷумла гудохт ва тавлиди родиюдоруҳо хоҳад шуд. Иншоаллоҳ, дар оянда равобити ду кишвар дар ин замина беш аз пеш густариш меёбад.
Ҳамчунин «Муҳаммад Исломӣ», раиси Созмони энержии атомии Эрон ва «Сергей Тисилиёф», вазири энержии Русия, ба манзури тавсеаи таомулот, бавижа дар ҳавзаҳои энержии атомӣ ва иқтисодӣ дидор ва гуфтугӯ карданд.
Дар ин дидор, масоиле назири фароҳам кардани тасҳилот ва пешбурди лоиҳаҳои муштарак, бавижа дар ҳавзаи энержии атомӣ матраҳ шуд.
Исломӣ низ дар ин нишаст бар аҳаммияти ҳамкориҳои роҳбурдӣ таъкид кард ва Тисилиёф дар ин нишаст гузорише аз охирин вазъияти фаъолиятҳои комисюни муштарак ба раиси Созмони энержии атомии Эрон ироа дод.
