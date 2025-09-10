Ҳамлаи муҷаддади саҳюнистҳо ба киштии Флотилияи "Самуд"

Тибқи гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Ал-Ҷазира, Флотилияи байналмилалии муқовимат (Самуд) эълом кард, ки бузургтарин киштии ин флотилия ҳадафи як ҳамлаи нав қарор гирифтааст, ки гумон меравад ин ҳамла ба василаи як ҳавопаймои бесарнишини оташзо анҷом шудааст, ки мунҷар ба оташсӯзӣ дар саҳни он шудааст.
Ба гуфтаи фаъолони ҳомии Фаластин, ки ба корвони мазбур пайвастаанд, оташсӯзии саҳни ин киштӣ контроли шуда ва ҳам акнун вазъият пойдор аст.
Бомдоди сешанбе Флотилияи муқовимат эълом кард, ки қаиқи оила (Ал-Оила) дар натиҷаи ҳамлаи ҳавопаймои бесарнишин дар саҳни асосӣ ва зарфи зерини худ дучори хисорот шудааст.
Ду қаиқ аз Флотилияи муқовимат низ дар роҳи Тунис ҳастанд ва ниёзи фаврӣ ба ҳифозат доранд.
«Сайф Абӯкушк», сухангӯи Флотилияи муқовимат гуфт: "Ин флотилия бо вуҷуди ҳамлаи ҳавопаймои бесарнишин ба ҳаракати худ идома хоҳад дод."
Ҳамчунин масъулони Флотилияи байналмилалии муқовимат тасриҳ карданд: "Таҳқиқот дар бораи ин ҳодиса дар ҷараён аст ва ба маҳзи фароҳам шудани иттилооти бештар эълом хоҳад шуд."
Онҳо идома доданд: "Иқдомоти хосимона моро аз маъмурияти сулҳомези худ барои шикастани муҳосираи Ғазза ва ҳамбастагӣ бо мардуми ин ноҳия боз нахоҳад дошт."
