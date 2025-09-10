Пизишкиён: Режими саҳюнистӣ барои ҷиноят ҳеҷ сарҳадеро эътироф намекунад

Тибқи гузориши хабаргузории ABNA, Масъуд Пизишкиён, раиси ҷумҳур бо интишори паёме зимни маҳкумияти таҷовузи режими саҳюнистӣ ба хоки Қатар таъкид кард: "Аз Созмони Милали Муттаҳид, Созмони Ҳамкории Исломӣ ва дигар ниҳодҳои байналмилалӣ интизор меравад, ки дар баробари ин таҷовузи ошкоро вокуниши фаврӣ, қатъӣ ва амалӣ нишон диҳанд; сулҳи пойдор дар минтақа танҳо бо поён додан ба ишғолгарӣ ва таҷовуз имконпазир аст."
Матни ин эъломия чунин аст: Ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон
Имрӯз, режими саҳюнистӣ бори дигар ва дар сояи сукути шубҳаноки ҷомеаи ҷаҳонӣ, иқдоми ҷинояткоронаеро муртакиб шуд ва бо ҳамла ба хоки давлати Қатар ва ҳадаф қарор додани раҳбарони муқовимати Фаластин, на танҳо қонунҳои байналмилалӣ ва усулҳои инсониро поймол кард, балки сулҳу суботи минтақаро ҳадафи таҷовузи ошкорои худ қарор дод. Ин иқдоми террористӣ нишон медиҳад, ки режими саҳюнистӣ барои ҷиноят ва терроризм ҳеҷ сарҳадеро эътироф намекунад ва аз тарафи дигар, ҳар гуна талош барои дипломатияро нобуд месозад.
Ҷумҳурии Исломии Эрон ин иқдоми ғайриқонунӣ, зиддибашарӣ ва зиддисулҳро башиддат маҳкум мекунад. Ҳамла ба як кишвари мустақил нақзи ошкорои истиқлолияти миллӣ ва Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид аст ва бетафовутии қудратҳои ҷаҳонӣ дар баробари ин рафторҳо, хатари густариши буҳрон ва ҷангро дар минтақа дучанд хоҳад кард.
Мо зимни ибрози ҳамбастагӣ бо давлат ва миллати бародари Қатар ва мардуми мазлуми Фаластин, таъкид мекунем, ки таҷовузгарӣ ва терроризми давлатии режими саҳюнистӣ на танҳо иродаи миллати Фаластинро барои озодӣ ва муқовимат заиф нахоҳад кард, балки иттиҳоди миллатҳои минтақаро дар баробари ин ишғолгарӣ ва беадолатӣ устувортар хоҳад сохт.
Аз Созмони Милали Муттаҳид, Созмони Ҳамкории Исломӣ ва дигар ниҳодҳои байналмилалӣ интизор меравад, ки дар баробари ин таҷовузи ошкоро вокуниши фаврӣ, қатъӣ ва амалӣ нишон диҳанд. Сулҳи пойдор дар минтақа танҳо бо поён додан ба ишғолгарӣ ва таҷовуз имконпазир аст.
Ҷумҳурии Исломии Эрон, ҳамон гуна ки ҳамеша таъкид кардааст, дар канори ҳамаи миллатҳои мазлуми минтақа хоҳад истод ва иҷоза нахоҳад дод сиёсатҳои якҷониба ва таҷовузгарона амният ва ояндаи минтақаро ба хатар андозад.
Масъуд Пизишкиён Раиси Ҷумҳурии Исломии Эрон
