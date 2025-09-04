Террори ходимони давлатии яманӣ нишонаи тарсуии Телавив; ғофилгирӣ дар интизори ишғолгарон

Ба гузориши хабаргузории Абно, Абдулборӣ Атван, нависанда ва рӯзноманигори фаластинӣ ва сармуҳаррири рӯзномаи электронии «Раъй ал-Явм» дар гуфтугӯ бо шабакаи «Ал-Масира» гуфт, ки ҷиноёти душмани саҳюнистӣ алайҳи мардуми Яман, эътирофи ошкор ба дарди бузурги ношӣ аз амалиётҳои Яман аст, ки душмани саҳюнистиро шок карда ва ҷаҳонро ғофилгир сохтааст.
Атван, фидокориҳои мардуми Яманро мояи ифтихор ва сарбаландӣ барои ҳамаи миллатҳои арабӣ ва исломӣ донист ва гуфт, ки ҷинояти ҳамла ба аъзои ҳайати давлати Яман авҷи тарсуӣ ва пастӣ буд ва ин одати саҳюнистҳо аст, ки даст ба чунин иқдомоте бизананд. Онҳо ин корро дар Эрон ва Лубнон анҷом доданд ва акнун дар Яман анҷом медиҳанд.
Вай бо ишора ба инки Яман дар дифоъ аз уммат ва карамат, муқаддасот ва шарофати он, ин шаҳидонро тақдим кардааст, аз инки ҳокимони араб дарке аз ин воқеа надоранд ва триллионҳо доллар ба Трамп барои ҷанг алайҳи Яман ва Фаластин медиҳанд, изҳори таассуф кард. Ин таҳлилгари аршади минтақаӣ идома дод: "Яман пирӯз хоҳад шуд ва Фаластин пирӯз хоҳад шуд ва муқовимат нақшаҳои Ховари Миёнаро бознависӣ хоҳад кард".
Вай гуфт, ки иқдоми душмани саҳюнистӣ дар куштори ғайринизомиёни яманӣ ба ин далел аст, ки аз ҳамлаҳои қаҳрамононаи Яман, ки амният ва суботи онро мутазалзил карда ва хисороти густурдаи иқтисодӣ, сиёсӣ, низомӣ ва ғайра ба он ворид карда, хеле дарднок аст. Атван гуфт: "Мушаке, ки бо кулоҳаки ҷангии ҷудошаванда ба Ёфо исобат кард ва хисороти зиёде ба душман ворид овард, амри дарднок буд ва душманро шок кард. Душман интизор надошт ин мушак бо диққат ба ҳадафи худ бирасад. Дар оянда низ ғофилгириҳои бештаре аз сӯи Яман дар интизори ишғолгарон хоҳад буд".
Абдулборӣ Атван афзуд, ки амалиёти ахири Яман бо мушаки шикофандаи фавқ-ал-савт, хисороти инсонӣ ва моддии зиёдеро барои душман ба ҷо гузошт ва системаҳои дифои ҳавоии амрикоӣ ва исроилӣ, ки ҳазинаи балое доранд, аз кор андохт. Атван дар идомаи суханони худ гуфт: "Ду миллиард мусулмон мадюни Яман ҳастанд, ки дар баробари душмани саҳюнистӣ ва тарҳи истиъмории он истодагӣ кардааст. Албатта, давлатҳои дастнишонда, мутеъ ва муздури саҳюнистҳо ҳастанд ва ҳеҷ нақше дар қиболи ҷиноёти наслкашӣ ифо накардаанд".
Вай афзуд, ки Яман ҳамаи кишварҳои арабӣ ва исломиро шармсори кард; зеро танҳо кишваре буд, ки ба муддати 22 моҳ муқовимат кард ва бо душмани саҳюнистӣ ҷангид ва бо вуҷуди инки мавриди таҷовузоти амрикоӣ, бритониёӣ ва саҳюнистӣ қарор гирифт, аз мардуми Фаластин ҳимоят кард. Атван хотирнишон кард, ки ҳамаи мардуми Фаластин аз мавқеъи Яман ва фидокориҳои яманиҳо, ки аз масъулияти худ шона холӣ накарданд, қадрдонӣ мекунанд. Ҳамаи мардум дар тамоми шаҳрҳои ишғолии Фаластин, азамати мавқеъи яманиҳоро, ки аз ҷиноёти тарсуёнаи саҳюнистӣ наметарсанд, эҳсос мекунанд.
Атван тасдиқ кард, ки Яман бо мушакҳои худ дунёро ғофилгир кардааст ва ин ғофилгирӣ, режими саҳюнистиро аз реша мутазалзил кардааст. Яман собит кардааст, ки як кишвари бузург дар дифоъ аз тавонмандиҳо, обрӯ ва шарофати уммати исломӣ аст. Вай пешбинӣ кард, ки Яман ғофилгириҳое хоҳад дошт, ки режими саҳюнистӣ ва пуштибонони онро мутазалзил хоҳад кард.
Атван бо ишора ба инки режими саҳюнистӣ бузургтарин хатари худро дар Яман мебинад, изҳор дошт, ки Яман мушакҳо ва таҷҳизоти низомии худро месозад ва низомиён ва ғайринизомиёни он аз шаҷоати балое бархӯрдоранд ва дар мавзеъҳои шарофма
