Генерал Абдуллоҳӣ: Қувваҳои мусаллаҳ аз ҷанги 12-рӯза омодатар ҳастанд

Ба иттилои хабаргузории Абно, Сардор Сарлашкар Посдор Алӣ Абдуллоҳӣ, фармондеҳи ситоди марказии Ҳазрат Хотам ал-Анбиё (с) дар паёме фарорасии мавлуди саодатманди Паёмбари бузурги ислом, Ҳазрат Муҳаммад (с) ва оғози Ҳафтаи Ваҳдатро ба миллати бузурги Эрон ва уммати исломӣ табрик гуфт.
Дар паёми Сардор Сарлашкар Посдор Алӣ Абдуллоҳӣ омадааст: "Фарорасии Ҳафтаи Ваҳдат, ки бо номи мубораки Паёмбари Аъзам (с) пайванд дорад, фурсатест то бо тааммул дар омӯзаҳои нуронии он ҳазрат, ваҳдат ва ҳамбастагиро беш аз пеш дар кишвари азизамон Эрон ва уммати исломӣ тақвият бахшем".
"Ваҳдати муқаддасе, ки дар ҷанги таҳмилии 12-рӯза бо ҳушёрӣ ва зиракии миллати қаҳрамон ва муттаҳиди Эрон мисли даврони дифои муқаддаси 8-сола ва тавтеаҳои мухталиф алайҳи кишвар ба вуҷуд омад, на танҳо душмани саҳюнистӣ ва Амрикоро дар пайгирии ҳадафҳои душманонаи худ, алайҳи кишвар ноком гузошт, балки як зуҳури зебо ва пойдор аз ҳамбастагии миллии эрониёнро ба ҷаҳониён нишон дод".
"Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон бо тақлид аз омӯзаҳои илҳомбахш ва ваҳдатофарини Қуръон ва исломи азиз ва таҳти раҳбарии фармондеҳи муаззами кулли қуво, Ҳазрат Оятуллоҳил-Узмо Имом Хоманӣ (мудда зиллуҳу-л-олӣ) ва бар асоси вазифаҳои зотии худ ҳамеша дар омодагии комил барои ҳифзи якпорчагии кишвар, амнияти миллӣ ва дастовардҳои инқилоби исломӣ қарор доранд ва нисбат ба пеш аз ҷанги таҳмилии ахир омодатар ва аз дастовардҳои баландтар ва бештар бархӯрдор мебошанд ва миллати азизи Эрон набояд ҳеҷ гуна нигаронӣ нисбат ба оянда дошта бошад. Душман бо ҷанги равонӣ ва расонаӣ дар сари он аст, ки фазои кишварро мултаҳиб кунад, дар ҳоле ки худаш дар арсаҳои мухталиф гирифтори мушкилоти фаровон дар сатҳи дохилӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ мебошад".
