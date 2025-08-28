Эрдуғон: Омилони куштори фаластиниён ба зудӣ ҳисоб пас хоҳанд дод

Ба гузориши хабаргузории Меҳр бо истинод ба хабаргузории «Анадолу», Раҷаб Таййиб Эрдуғон, раиси ҷумҳурии Туркия, таъкид кард, ки касоне, ки ҳар рӯз фаластиниёни бедафъро дар муқобили дурбинҳо ба қатл мерасонанд, дер ё зуд ҳисоб пас хоҳанд дод.
Вай ин суханонро шаби чоршанбе дар маросими хатми донишҷӯёни жандармерия ва нерӯҳои гвардияи соҳилӣ дар Анқара баён кардааст.
Эрдуғон изҳор дошт: «Зулмҳое, ки Ғазза шоҳиди он аст ва саҳнаҳои шаҳодати кӯдакони бегуноҳ ва гурусна, дили ҳар инсони бо виҷдонро ба дард меорад.»
Вай илова кард: «Қотилони бародарони фаластинии мо, ки бо тир ва бомба ва ба сурати рӯзмарра дар муқобили дурбинҳо ҳадаф қарор мегиранд, бешак дер ё зуд ҳисоб пас хоҳанд дод.»
Эрдуғон бо ишора ба идомаи ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ илова кард: «Қотилони саҳюнист ва исрори онҳо бар тавсиаи куштор, ки бо таҳкам сурат мегирад, хашми ҳамаи моро бармеангезад.»
Раиси ҷумҳурии Туркия ҳамчунин изҳори таассуф ва нороҳатӣ кард, ки миллати мазлуме дар баробари ончи ҷаҳони мутамаддин номида мешавад, қатли ом мешавад.
Режими саҳюнистӣ бо пуштибонии Амрико аз 7 октябри соли 2023 (15 меҳри 1402) то кунун ҷанги хунине алайҳи Навори Ғазза ба роҳ андохта, ки ба гуфтаи манобеи фаластинӣ то кунун 62,895 шаҳид, 158,927 маҷрӯҳ, беш аз 9,000 мافқуд ва садҳо ҳазор овора бар ҷой гузоштааст.
Ҳамчунин дар натиҷаи муҳосира ва қаҳтии таҳмилии саҳюнистҳо бар ин мардуми бедафъ, то кунун 313 фаластинӣ, аз ҷумла 119 кӯдак, шаҳид шудаанд.
Your Comment