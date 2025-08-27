Талош барои ёфтани ихтилоф байни Гренландия ва Дания; кордори Амрико эҳзор шуд

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз «Франс 24», дар паи интишори гузоришҳо дар бораи ҳузури мақомоти наздик ба Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико дар минтақаи худмухтори Гренландия воқеъ дар Дания ба манзури ҷамъоварии иттилоот ва мудохилаи эҳтимолӣ, Дания кордори Амрикоро эҳзор кард.
Трамп аз замони бозгашт ба Кохи сафед дар моҳи январ борҳо ошкоро эълом кардааст, ки Амрико ба далели амниятӣ ба ин ҷазираи роҳбурдӣ ва саршор аз манобеъ ниёз дорад ва истифода аз зӯр барои ишғоли ин ҷазираро рад накардааст!
Бар асоси назарсанҷии суратгирифта дар моҳи январ, умдаи ҷамъияти 57 ҳазор нафарии Гренландия хостори истиқлол аз Дания ҳастанд аммо дар айни ҳол хоҳони табдил шудан ба бахше аз хоки Амрико ҳам нестанд.
Телевизиони давлатии Дания имрӯз гузориш дод, ки дасти кам се мақоми амрикоӣ наздик ба Трамп ба тозагӣ дар Гренландия дида шудаанд, ки дар ҳоли ҷамъоварии иттилоот дар бораи ихтилофот ва муноқишот ва танишҳои гузаштаи байни Гренландия ва Дания аз ҷумла ҷудосозии иҷбории кӯдакони гренландиягӣ аз хонаводаашон ва расвоии ақимисозии иҷборӣ будаанд.
Ларс Люкке Расмуссен, вазири хориҷаи Дания ба "АФП" гуфт: "Мо аз тадовуми ибрози алоқаи бозигарони хориҷӣ ба Гренландия ва ҷойгоҳи он дар Подшоҳии Дания мутталиъ ҳастем. Бинобар ин тааҷҷубе надорад, ки шоҳиди талоши берунӣ барои таъсиргузорӣ бар ояндаи Подшоҳии Дания дар ояндаи наздик бошем. Албатта, ҳар гуна талош барои мудохила дар умури дохилии Подшоҳӣ ғайриқобили қабул хоҳад буд."
