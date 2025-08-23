Фаррофкании сафири Амрико дар Фаластини ишғолӣ дар бораи қаҳтӣ ва гуруснагӣ дар Ғазза

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт(а) — Абно — сафири Амрико дар Фаластини ишғолӣ иддао кард, ки расонаҳои байналмилалӣ достони воқеии қаҳтӣ ва гуруснагӣ дар Ғаззаро пӯшиш намедиҳанд ва ҳақоиқро нодида мегиранд.
«Майк Ҳакбӣ», сафири Амрико дар Фаластини ишғолӣ дар изҳороте мазҳак иддао кард: 92 дарсад аз кумакҳои ғизоӣ барои сокинони Ғазза тавассути ҷунбиши Ҳамос сирқат мешавад.
Бар асоси гузориши шабакаи хабарии Ал-Ҷазира, сафири Амрико дар Фаластини ишғолӣ дар идомаи изҳороташ иддао кард: Созмони Милали Муттаҳид «фосид ва бекифоят ва нокоромада» аст.
Майк Ҳакбӣ дар идомаи иддаоҳояш гуфт: Расонаҳои байналмилалӣ достони воқеии қаҳтӣ ва гуруснагӣ дар Ғаззаро пӯшиш намедиҳанд ва ҳақоиқро нодида мегиранд.
Ин иддаоҳо дар ҳоле матраҳ мешавад, ки Созмони Милали Муттаҳид рӯзи ҷумъа расман қаҳтӣ дар Ғаззаро эълом кард, ки аввалин эъломия аз ин навъ дар минтақа маҳсуб мешавад.
Дар ҳамин робита, «Том Флетчер», муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид дар умури башардӯстона изҳор дошт, ки қаҳтӣ дар Ғазза бояд «ҳамаи моро нигарон кунад» ва агар Созмони Милали Муттаҳид «ба таври систематив» монеи вуруди кумакҳои ғизоӣ намешуд, метавонист ба таври комил аз он ҷилавгирӣ шавад.
Флетчер дар як нишасти хабарӣ дар Женева изҳор дошт: «Ин қаҳтиест, ки агар мехостем, метавонистем аз он ҷилавгирӣ кунем. Бо ин ҳол, кумакҳои ғизоӣ ба далели монеътарошии системавии Исроил дар марз анбошта шудааст ва ин қаҳтӣ бояд ҳамаи моро нигарон кунад.»
Вай афзуд: «Ин лаҳзае аз шарми дастаҷамъӣ аст ва фикр мекунам ҳамаи мо ба навъе инро эҳсос мекунем.»
Комиссари олии ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид гуфт, ки «қаҳтӣ дар Ғазза натиҷаи мустақими иқдомоти давлати Исроил аст» ва афзуд, ки «марг ва мир ношӣ аз гуруснагӣ дар Ғазза мумкин аст ҷинояти ҷангии қатли амдӣ бошад.»
Коршиносони Созмони Милали Муттаҳид гуфтанд, ки 500 ҳазор нафар бо гуруснагии «фоҷеабор» рӯбарӯ ҳастанд.
Пас аз моҳҳо ҳушдор дар мавриди вазъияти инсонӣ ва гуруснагии густурда дар минтақаи маҳсури Фаластин, табақабандии марҳилаҳои амнияти ғизоӣ мустақар дар Рим таъкид кард, ки устони Ғазза - шаҳри Ғазза - ки ҳудуди 20 дарсад аз навори Ғаззаро пӯшиш медиҳад, дучори қаҳтӣ шудааст.
Пеш аз ин низ, «Антониу Гутерриш» дабири кулли Созмони Милал ин фоҷеаро «қаҳтии сохтаи дасти башар» донист ва таъкид кард, ки Исроил бояд вуруди ғизо ва дору ба навори Ғаззаро тазмин кунад.
Гутерриш таъкид кард, ки ин авзоъ наметавонад бидуни муҷозот идома ёбад.
