Ҷузъиёти тарҳи режими саҳюнистӣ барои ишғоли Ғазза; қимори маҳкум ба шикасти Нетаняҳу

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Ҷазира, расонаҳои режими саҳюнистӣ ҷузъиёти тарҳи низомии ҷадиди режими саҳюнистӣ барои ишғоли шаҳри Ғазза, ки дар артиши ин режим ба тасвиб расидааст,ро фош карданд.
Бар асоси ин гузориш, тарҳи мазкур шомили тахлияи густурдаи шаҳри Ғазза аз сокинони он аст ва Эял Замир, раиси ситоди артиши режими саҳюнистӣ, пештар ин тарҳро дар як ҷаласаи вижа дар бригадаи Ғазза тасвиб кардааст. Ахиртарин ахбор низ ҳокӣ аз он аст, ки нахустин марҳилаи амалиёти ишғоли шаҳри Ғазза тавассути артиши режими саҳюнистӣ оғоз шудааст.
2 марҳилаи тарҳи ишғоли Ғазза
Бино бар иддаои расонаҳои саҳюнист, ин тарҳ шомили 2 марҳилаи аслӣ аст: марҳилаи аввал бо як маневри заминӣ барои муҳосираи шаҳр оғоз шуд. Тай марҳилаи дувум, ки марҳилаи аслӣ маҳсуб мешавад, нерӯҳои саҳюнист ба тадриҷ ва ҳамзамон бо ҳамлаҳои ҳавоии густурда вориди шаҳри Ғазза мешаванд. Баръамодҳои аввалия нишон медиҳад, ки иҷрои комили ин тарҳ ҳудуди чаҳор моҳ тӯл мекашад.
Ин амалиёт ҳамчунин шомили тахлияи густурдаи сокинони Ғазза дар ҳадди ақал ду ҳафта аст. Пеш аз ин, Эял Замир, раиси ситоди артиши режими саҳюнистӣ, эълом карда буд, ки артиш дар ҳоли омода шудан барои оғози марҳилаи ҷадиде аз амалиёти «Аробаҳои Ғиръӯн» аст, ки ҳадафи он таъмиқи ҳамлаҳо алайҳи ҷунбиши Ҳамос дар шаҳри Ғазза аст.
Манобеи ибрӣ ишора карданд, ки ҳудуди 80 ҳазор низомӣ дар муҳосираи Ғазза дар чаҳорчӯби тарҳе, ки тавассути кобинаи Бинямин Нетаняҳу, нахуст вазири режими саҳюнистӣ, тасвиб шуда ва заминаро барои ишғоли комили навори Ғазза фароҳам мекунад, ширкат доранд.
Манобеи саҳюнист таъйид карданд, ки 5 ҳазор зан дар соли гузашта барои маъмуриятҳои размӣ истихдом шудаанд то шояд битавонанд касрии густурдаи нерӯи инсонӣ дар артиши режими саҳюнистӣ ро ҷуброн кунанд. Ин дар ҳоле аст, ки нерӯҳои захира ҳамчунон бо мушкили фарсоиш маввеҷа ҳастанд ва саҳюнистҳои ифротӣ Ҳаридӣҳо аз хидмати сарбозӣ фирор мекунанд.
Баръамодҳои артиши Исроил нишондиҳандаи камбуди нерӯи беш аз 12 ҳазор нафарӣ дар артиш аст. Радиои артиши режими саҳюнистӣ гузориш дод, ки адами ба кор гирии Ҳаридӣҳо дар сояи камбуди теъдоди низомиён, артишро ба ҷустуҷӯи роҳкорҳои алтернативӣ суқ додааст то битавонад касрии нерӯи инсонии худро ҷуброн кунад.
Муҳаннад Мустафо, пажӯҳишгари масоили режими саҳюнистӣ дар хусус тарҳи саҳюнистҳо барои амалиёт дар Ғазза гуфт, ки ба назар мерасад артиши Исроил амалан таслими тасмими сарони сиёсӣ шудааст.
Вай афзуд, ки нигаронии бузурге дар Исроил аз паёмадҳои оғози амалиёт вуҷуд дорад, ки аз муҳимтарин абъоди он кушта шудани теъдоди зиёде аз низомиён дар сояи адами иҷмои дохилӣ бар сари ҷанг аст, ки мумкин аст хашми умумӣ алайҳи кобина ва артишро афзоиш диҳад.
Гуфтанист, артиши режими саҳюнистӣ рӯзи чаҳоршанбе аз оғози нахустин марҳилаи амалиёт барои ишғоли шаҳри Ғазза хабар дод ва эълом кард, ки даҳҳо ҳазор нерӯи захираро фарохондааст. Нозирони сиёсӣ муътақиданд, ки вуруди густурдаи низомиёни ишғолгар ба қалби шаҳри Ғазза ҷони онҳоро ба хатар хоҳад андохт ва бад-ин тартиб, Нетаняҳу даст ба қиморе задааст, ки натиҷае ҷуз шикаст дар бар нахоҳад дод.
Your Comment