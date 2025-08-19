Навтарин иқдоми Итолиё алайҳи режими саҳюнистӣ

Ба гузориши хабаргузории Абна, хабаргузории Аки Итолиё гузориш дод, ки масъулони намоишгоҳи Ливанти, яке аз намоишгоҳҳои тиҷории муҳими ин кишвар, эълом карданд, ки режими саҳюнистиро аз фаъолиятҳои ҳаштод ва ҳаштумин давраи худ канор гузоштаанд.
Пеш аз ин низ кормандони банди Ҷенова воқеъ дар Итолиё монеъи убури киштии саудии Янбу ҳомили таслиҳоти низомӣ барои режими саҳюнистӣ шуданд. Ин киштии саудӣ ҳамроҳ бо таҷҳизоти низомӣ аз Амрико роҳии минтақа шуда буд, ки кормандони банди Ҷенова мутаваҷҷеҳ шуданд, ки таҷҳизоти мазкур барои режими саҳюнистӣ ҳамл мешавад.
Рӯзи гузашта низ рӯзномаи ибрӣ забони Ҳааретс гузориш дод, ки кишвари Австралия руводиди Самха Ротман, намояндаи парлумони режими саҳюнистиро лағв кард. Қарор буд Ротман имрӯз ба Австралия сафар карда ва дар маросими яҳудиён дар Мелбурн ширкат кунад.
Бар асоси ин гузориш, вай дигар наметавонад дар тӯли се соли оянда дархости садури руводид ироа диҳад.
Австралия эълом кард, ки ба далели матраҳ шудани мавзеъгириҳои хосимонаи Ротман дар фазои маҷозӣ аз ҷумла мавзӯи нобудии Ҳамос ва густариши арозӣи ишғолӣ ва адами иртикоби ҳар гуна ҷиноят аз сӯи ин режим алайҳи фаластиниҳо, руводиди вай лағв шуд.
