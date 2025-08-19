Эътирофи рӯзномаи ибрӣ ба густариши масрафи маводи мухаддир дар артиши "Исроил"

Ба гузориши хабаргузории Абна, рӯзномаи ибрии Йедиот Ааронот гузориш дод, ки истифода аз моддаҳои равонгард дар миёни низомиёни саҳюнистӣ ба шиддат ривоҷ пайдо кардааст.
Дар идомаи ин гузориш омадааст, ки ҳушдорҳо нисбат ба густариши масрафи маводи мухаддир дар миёни ин низомиён тезу тунд шудааст.
Қаблан низ гузориш шуда буд, ки масрафи нӯшокиҳои алколӣ ва маводи мухаддир дар миёни низомиёни саҳюнистӣ афзоиш ёфтааст. Илова бар ин, теъдоди зиёде аз низомиёне, ки дар ҷанги Ғазза ширкат доштанд, даст ба худкушӣ мезананд.
