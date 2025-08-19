Даҳшати амрикоиҳо аз Яман; "Ин мо набудем!"

Ба гузориши хабаргузории Абна, як масъули амрикоӣ дар гуфтугӯ бо Ал-Монитор таъкид кард: "Пентагон дар ҷараёни ҳамлаи ахир ба муассисаи барқӣ дар ҷануби Санъо ба Тел-Авив ҳеҷ кӯмаки иттилоотӣ ё логистикӣ надодааст."
Вай афзуд: "Мо намехоҳем ба яманиҳо барои хуруҷ аз тавофуқи оташбас далел диҳем."
Ин масъули амрикоӣ тасдиқ кард: "Киштиҳои амрикоӣ мушакҳои Яман, ки ба самти Исроил партоб шуданд, роҳигӣ карданд, аммо дар ҳамлаҳо алайҳи ин кишвар даст надоштанд."
Вай эътироф кард: "Яманиҳо муҳосираи муассире алайҳи режими саҳюнистӣ тавассути Баҳри Сурх эҷод кардаанд."
Қобили зикр аст, ки амрикоиҳо баъд аз нокомӣ дар ҳамлаҳо алайҳи Яман ва мушоҳидаи қудрати низомии ин кишвар, аз дастёбӣ ба тавофуқи оташбас бо Санъо хабар доданд.
