Lieberman : Шоҳиди фурӯпошии рӯзафзӯни сиёсии Исроил дар ҷаҳон ҳастем

Ба гузориши Порс тудей , Avigdor Lieberman , раиси ҳизби “ Исроил хонаи мо “ , бо таъкид бар фурӯпошии рӯзафзӯни сиёсии режими саҳюнистӣ бахотири иқдомоти мухарриби Бинямин Нитанияҳу , нахуствазири ин режим , гуфт : Кишварҳои бештарӣ дар ҳоли фикр кардан ба расмият шинохтани фоҷеъае ба номи кишвар Фаластин ҳастанд .
Ин сиёсатмадори исроилӣ дар идома бо тавзеҳи инки кишварҳои бисёре дар ҳоли фикр кардан ба расмият шинохтани номи кишвари Фаластин ҳастанд , ба Англис ишора карду афзуд : Яке аз ин кишварҳо Англис аст ки аз узви калидӣ ва муҳим дар Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид маҳсӯб мешавад ва мехоҳад кишвари Фаластинро ба расмият бишносад .
Изҳороти Avigdor Lieberman , дар шароитӣ аст ки бисёре аз коршиносон ба вижа ғарбиҳо , бо истинод ба ошуфтагии дохилии Исроил , аз “ оғози поёни асри Натанияҳу “ ва “ шикоф бесобиқа дар сарзаминҳои ишғолӣ “ сухан мегӯянд .
Дарҳамини росто , рӯзнома “ Гордиян “ чопи Лондон дар шумораи ҷадиди худ навишт : Таҳдиди воқеии зидди Исроил , хастагӣ ва дилзадгӣ дар ҷабҳаи дохилӣ ва на таҳдидоти хориҷӣ аст .Ҳамчунин , гузоришҳои мунташир шуда ва назароти таҳлилгарон нишон медиҳад ки бузургтарин шикасти Исроил пас аз таҷовузи ахираш ба Эрон , илова бар шикасти низомӣ ва дипломотик дар арсаи ҷаҳонӣ , фурӯпошии инсиҷоми дохилӣ , беэътимодӣ ва талотуми сиёсӣ дар дохили сарзаминҳои ишғолӣ аст .
Дар ҳамин иртибот , рӯзномаи ибризабон « Колколист » чаҳоршанбеи гузашта аз шикасти тарҳи Кабинаи Натанияҳу барои бозсозии манотиқи осеб дидаи дар пайи шиллеки мӯшакҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон ба арозии ишғолӣ хабар дод ва навишт : Хулосаи гузориши ниҳоии тими режими Исроил ки тарҳи бозсозиро таҳия карда буд инаст ки ин тарҳ идома нахоҳад ёфт .
Ин рӯзномаи саҳюнистии афзуд : Ин бидон маъно аст ки шаҳракнишинони исроилии хисорати дида , акнӯн ҳеҷ ҷойгузинӣ надоранд ва дар сояи ибҳом дар хусӯси наҳваи таъомули Кабинаи Исроил дар ёрирасондан ба онҳо , худро дар махмаса мебинанд .
Дар пайи таҷовузи режими саҳюнистӣ ба Эрон дар 23 июни 2025 , ва ҳадаф гирифтани амокини низомӣ , ғайринизомӣ ва ба шаҳодати расондани шуморӣ аз фармондеҳону ғайринизомиён ва донишмандони ҳастаӣ , Ҷумҳурии Исломии Эрон аз оғози амалиёти « Ваъдаи содиқи 3 » хабар дод ва бо муваффақияти мӯшакборони худ алайҳи арозии ишғолиро такмил карду хисороти ҳангуфтӣ ба саҳюнистҳо ворид оварад .
