Таҳсини шуҷоати яманиҳо аз сӯи муфтии Уммон: Афсонаҳоро шикастанд

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт (а) – Абно – Шайх Аҳмад ибни Ҳамад Ал-Халилӣ, муфтии Султонати Уммон, бо ирсоли паёме дар шабакаи иҷтимоии Икс аз қаҳрамонони яманӣ таҷлил кард ва ононро қаҳрамононе беназир хонд, ки ҳар устураеро дар ҳам кӯбидаанд.
Вай навишт: "Мо қаҳрамонони шуҷоъ ва барҷастаи Яманро, ки ҳар устураеро шикастанд ва ҳамаи душманонро водор ба ақибнишинӣ карданд, гиромӣ медорем. Онон ҳанӯз ҳам дар паи радгирии киштиҳои душман, дар ҳар куҷое, ки бошанд, ҳастанд."
Муфтии Уммон афзуд: "Офарин бар ин шермардон, ки ҳеҷ кас ҷуръати таъарруз ба ҳаримашонро надорад. Худованд бар истомат, субот, қудрат ва ҷасораташон биафзояд, гиреҳҳоро аз корашон бигшояд ва пирӯзии дурахшонро ба дасташон рақам занад."
Шайх Ал-Халилӣ дар поён таъкид кард: "Ва Худованд бар ҳама корҳо чира аст. Ҳар киро бихоҳад иззат медиҳад ва ҳар киро бихоҳад хор месозад. Некӣ дар дасти ӯст ва ӯ бар ҳама чиз тавоност. Фармонравоӣ ва ситоиш танҳо аз они ӯст. Аз Худованд масъалат дорем, ки ба зудӣ, ба дасти онон ва дигар муборизони қаҳрамон, пирӯзии дурахшонро муҳаққақ созад."
