Ҳизбуллоҳ бозсозии «Нерӯи вижаи Ризвон»-ро оғоз кард; Исроил дар такапӯи фишори сиёсӣ

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт (а) – Абно – дар ҳоле ки Исроил зимни баҳрагирӣ аз расонаҳо ва дипломасияи байналмилалӣ, таҳдидҳоеро алайҳи Лубнон матраҳ мекунад, Ҳизбуллоҳ низ бо таҷдиди сохтор ва тақвияти «Нерӯи Ризвон» худ, заминаи бозпасгирии майдони вокунишро фароҳам меоварад. Ин дар ҳоле аст, ки фишори сиёсӣ ва дипломатики байналмилалӣ бавижа аз сӯи Амрико ва Фаронса дар ҳоли афзоиш аст то давлати Лубнон парвандаи инҳисори силоҳи давлатиро бикшояд.
Исроил талош дорад аз тариқи расонаҳо ва гуфтугӯ бо намояндагони байналмилалӣ, лаҳни фишори сиёсиро алайҳи Лубнон тақвият кунад, бавижа бо матраҳ кардани таҳдиди мустақим ба дахолати низомӣ дар сурати адами иттихози тасмимоти мушаххас дар дохил. Бархилофи талошҳои дипломатӣ, Исроил зимни истифода аз расонаҳои расмии худ, сиёсати афзоиши фишори ғайрирасмиро думбол мекунад то лаяҳои давлатӣ дар Лубнонро нисбат ба таҳдидҳо мутақоид созад.
Гуфта шудааст, ки Исроил аз тариқи шитоб дар баргузории нишастҳои дохилӣ ва ироаи паёмҳое аз ҷинси таҳдидоти ғайримустақим, андешаи «аъмоли фишор аз берун»-ро пай мегирад то режими сиёсии Лубнонро бо изтирори ҷадид мувоҷеҳ созад.
Дар ин фазо, Ҳизбуллоҳ бо иттихози роҳбурди тадриҷӣ машғули бозсозии тавони «Қудрати Ризвон» - воҳиди нахбаи худ - аст; сохторе, ки Исроил пештар муддаӣ саркӯби шумори қобили таваҷҷуҳи аз нерӯҳо ва таслиҳоти он шудааст.
Дар муқобил, иҷмоъи нисбӣ дар миёни давлатҳои хориҷӣ - хусусан Амрико ва Фаронса - ба вуҷуд омадааст, ки Лубнон бояд ҳар чӣ зудтар парвандаи инҳисори силоҳро дар давлат боз кунад ва ё дар ғайри ин сурат «исмут скрипт» иддаии Исроилӣ иҷроӣ хоҳад шуд.
Дар Лубнон, ончӣ дар дохил ҷараён дорад, баҳс ҳавзаи ташкили ҷаласаи вижаи давлат бо ҳузури ҳамаи вузаро - ва эҳтимоли ғайбати бархе намояндагони шиа - аст, бо интизори тасмимгирӣ дар бораи ҳасри силоҳ дар инҳисори давлат ва таъйини замонбандии иҷроӣ кардани он.
Ҳамзамон, аҳзоби лубнонӣ чун Ҳизби Иштирокӣ, Қуввот Лубнон, ва Ҳизбул-Катоиб, таҳти ҳимояти дипломатики Саудӣ талош мекунанд тарҳи илзоми қонунии инҳисори силоҳро ба меҳвар ва дастури ҷаласаи давлат табдил кунанд; тарҳе, ки мавриди таъйиди бархе дипломатҳои фаронсавӣ низ қарор дорад.
Дар бахше аз ин тақотоъи фишор, вазирони баландпояи давлати Лубнон бавижа дар нишастҳо ва мавозеи расмӣ таъкид кардаанд, ки бидуни тасмими оҷил дар хусуси инҳисори комили силоҳи сиёсӣ ва низомӣ, Лубнон мумкин аст бо сенариои нохостае рӯ ба рӯ шавад, ки дар он Исроил ба сурати мустақим нақши фаъол дар мудирияти амнияти дохилии кишварро бипазирад ё онро мусодира кунад.
Исроил аз як сӯ аз тариқи расонаҳо ва дипломасия фишори сиёсии хориҷиро алайҳи Лубнон афзоиш додааст; аз сӯи дигар бо ишора ба бозсозии «Қудрати Ризвон» тавассути Ҳизбуллоҳ, фишори каломӣро дар фазои дохилӣ ташдид мекунад. Ҳамзамон Амрико ва Фаронса дар сабки сиёсии мушобеҳ аз Лубнон хостаанд инҳисори расмии силоҳ дар ихтиёри давлатро тасвиб кунад. Дар дохили Лубнон, таҳаррукоти сиёсӣ ва музокироти барои баргузории ҷаласаи давлатӣ дар бораи инҳисори силоҳ ҷараён дорад, агарчи ихтилофот дохилӣ ва ғайбати эҳтимолии бархе вузаро ҳамчунон мавзӯи баҳс аст.
