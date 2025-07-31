Сардор Ноинӣ: Душман ҷузъиёти аслии иқтидори Эронро намешиносад

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт (а) – Абно – Сардор Алӣ Муҳаммад Ноинӣ зимни суханоне дар маросими бузургдошти шаҳид посдор Рамазаналӣ Чӯбдорӣ ва шаҳидони иқтидори Эрон бо баёни ин ки "режими саҳюнистӣ дар ҷанги ахир бо "ривояти худ сохтаи Эрони заиф" ҳамлаи низомиро оғоз кард" таъкид кард: "Ин ҷанги таҳмилии 12-рӯзаи режими саҳюнистӣ ва Амрико, ҷанги танҳои Эрон, бо кулли НАТО буд."
Вай хотирнишон кард: "Имрӯз дар шароите қарор дорем, ки амалиёти идрокиву равонии душман бахши ҷиддии ҷанги таркибӣ аст, дар ин ҷанг расонаҳо, соҳибони қалам ва осори фарҳангӣ ва расонаӣ нақши аввалро доранд, ин ҷанг ба суратҳо ва дар қолабҳо ва ашколи мухталифи расонаӣ анҷом мешавад. Дар ин ҷанг; мо ниёз ба ороши таҳоҷумӣ дорем. Ороиши имрӯзи мо мутаносиб бо ҷанги идроки нест. Душман дар ин ҷанги низомии ахир шикасти комил хӯрд, лекин ҷангро дар ривоятсозӣ идома медиҳад, имрӯз нигаришҳо ва ақоид ҳастанд, ки асоси шаклдиҳӣ ба зиндагии иҷтимоии башар аст."
Ноинӣ таъкид кард: "Имрӯз ҳар кас беҳтар тасвирро бисозад ва воқеиётро беҳтар нишон диҳад, муваффақтар аст. Сохти зеҳн муҳимтарин унсури қудрати як ҷомеа аст. Тахриби шахсияти зеҳнии як ҷомеа ва ҳувияти як миллат, хатарноктарин таҳдидест, ки як ҷомеа бо он рӯ ба рӯст."
Муовини равобити умумии Сипоҳи посдорон гуфт: "Як бахши азими ҷанги 12-рӯза ҷанги расонаӣ, амалиёти равонӣ ва идроки буд. Мо дар ҷанги ахир; дар амалиёти расонаӣ то ҳудуди зиёде муваффақ будем, агар расона муваффақ набуд расонаи миллӣ ва хабарнигоронро ҳадаф қарор намедоданд, душман дар ҷанги ахир ҷузъиёти қудратро, ки марказҳои амалӣ ва донишмандон буданд, фармондеҳони низомӣ ва пойгоҳҳои амалиётӣ буданд, марказҳои иттилоотӣ ва амниятӣ буданд, ва расона, ки маркази ривоятгарӣ буд, ҳадафи ҳамлаҳои худ қарор дод."
Вай афзуд: "Ҳама ҷангҳо бо як баҳонае шурӯъ мешаванд, вале ҳадафи ҷанг ғайр аз он чизест, ки гуфта мешавад, низоми салтанати як қудрати минтақаии мустақил ва таъсиргузорро наметавонад, бипазирад, Ҷумҳурии Исломӣ муодилоти қудрат ва наҳваи ҳукмрониро тағйир додааст, сареҳан қабл аз ҷанг гуфтанд; ҳадафи мо таслими Эрон аст, Раҳбарӣ фармуданд: "Мушкили Амрико ва режими саҳюнистӣ бо Эрони қавӣ аст, бо Эрони муқтадири мардумӣ аст." Режими саҳюнистӣ дар ҷанги ахир бо "ривояти худ сохтаи Эрони заиф" ҳамлаи низомиро оғоз кард. Ин ҷанги таҳмилии 12-рӯзаи режими саҳюнистӣ ва Амрико, ҷанги танҳои Эрон, бо кулли НАТО буд."
Вай гуфт: "Ин ҷанг нишон дод гузинаи низомӣ барои тағйири рафтор ва таслим на танҳо ҳеҷ корӣ надорад, балки мардумро мунсаҷимтар мекунад, ин ҷанг дастовардҳои фаровоне дошт, фарзи Эрони заиф ранг бохт, идроке, ки аз қудрати дифоии Эрон вуҷуд дошт, тағйир дод, мушаххас шуд ҳамла ба Эрон пурхароҷот аст, мушаххас шуд душман ҷузъиёти аслии иқтидори Эронро намешиносад."
Сухангӯи Сипоҳи посдорон ёдовар шуд: "Бо террори фармондеҳон, посухи қатъӣ ва кӯбанда дода шуд. Ҳамлаҳои мушакӣ ва паҳбодӣ хасороти сангинеро ба режим ворид шуд, душман дар аҳдофе, ки бо сароҳат эълом кард, комилан шикаст хӯрд. Афсонаи шикастнопазирии пофоҳӣ душман дар ҳам шикаст. Мушакҳои Эронӣ кулли сарзамини ишғолиро ноамн сохт. Бо тарҳрезии халлоқонаи Нерӯи Ҳавофазои Сипоҳ барои иҷрои мавҷҳои мумтадди амалиёти мушакӣ, доиман озири хатар, паноҳгоҳ, фирорро душман таҷриба кард. Дар ниҳоят бо фурӯ рехтани тобоварӣ ва истисоли душман таслим ва дархости қатъи даргириро кард."
Вай бо баёни ин ки "ин ҷанг, абъоди пинҳонии фаровоне дорад, ки ба тадриҷ ба таъбири Раҳбарӣ ошкор хоҳад шуд", идома дод: "Дар мавриди Дифои Муқаддас ҳам фармуданд 80 сол ниёз аст он ганҷ абъодаш ривоят шавад. Ривояти ҷанг, пас аз ҷанг аҳамияти бештаре дорад, таҳкими пирӯзӣ ва тасбити ривояти пирӯзӣ имрӯз аҳамияти бештаре аз замони ҷанг дорад. Чанд ҷумла хитоб ба Амрикоӣ ва сарони режими террористии саҳюнӣ ҳам дошта бошем."
Вай афзуд: "Барои мо комилан равшан аст, ки изҳороти ахири сарони режими саҳюнистӣ, идомаи ваҳшат аз ҳамбастагии миллии Эрон ва қудрати мушакҳои Эрон аст. Посухҳои Эрон дар ҷанги 12-рӯза, зиндагиро дар сарзамини кӯчаки ишғолӣ мухтал карда буд, нафасҳои режим, сахт ба шумора афтода буд."
Муовини равобити умумии Сипоҳи посдорон гуфт: "Мо аз шароити ғайриодӣ, фишорҳои равонӣ ва мизони тобоварӣ дар дохили Исроил ба хубӣ огоҳӣ дорем, нозирони байналмилалӣ ва афкори умумии ҷаҳон ва ҳамфикрони Амрикоиҳо, шикасти шуморо дар ҷанги пурхароҷот ва бидуни дастовард ривоят карданд, душман бидонад ва бихоҳад дубора ба амнияти Эрон дастдарозӣ ва ғалат кунад, нафасҳои онҳоро дар сарзаминҳои ишғолӣ қатъ хоҳем кард."
Вай афзуд: "Трамп ҳанӯз натавониста афкори умумиро барои хасоратҳои мушорикат бо Исроил дар ҳамла ба Эрон тавҷеҳ кунад. Шумо хуб аст аввал аз пойгоҳи Ал-Адид оварбардорӣ кунед, бубинед чӣ балое бар саратон омада, баъд ёвасароӣ ва таҳдид кунед. Режиме, ки аз сари истисоли комил дар муқобили зарбаҳои хурдкунандаи мушакии Эрон бо воситаҳои мутаъаддид дунболи қатъи даргирӣ буд, ҳоло бо пурӯӣ таҳдид ба таъаррузи ҷадид мекунад. Режими саҳюнистӣ бидонад, ҳамлаи ҷадид ба Эрони муқтадири мардумиро шурӯъ кунад, ибтикори амал дар қатъи даргирӣ бо мо аст."
Вай таъкид кард: "Нахоҳем гузошт озири хатар дар сарзаминҳои ишғолӣ қатъ шавад, фурсати хуруҷ аз паноҳгоҳ дошта бошед, фирор ва оворагиро беш аз ҷанги 12-рӯза таҷриба хоҳед кард, сарони режими саҳюнӣ вокуниши сареъ ва ғофилгиркунандаи ҳамлаҳои мушакии Эронро чанд соат пас аз таъарруз ва дар ҳамон рӯзи аввали ҷанг, таҷриба кард, душман бидонад; агар таҷовуз такрор шавад, мумкин аст, ҷуғрофиёи посух ва майдони набард тағйир кунад, вокунишҳо шиканандатар шавад."
Сухангӯи Сипоҳи посдорон дар бахши ибтидоии суханони худ низ ба рӯҳи баланди ҳамаи шаҳидони ҷанги таҳмилии 12-рӯзаи режими саҳюнистӣ ва Амрико, фармондеҳон, донишмандон, шаҳидон дуруд фиристод ва изҳор кард: "Шаҳидон инда раббиҳим ярзуқун ҳастанд, ба ҷомеа ҳаёт, иззат ва қудрат медиҳанд, шаҳидон нозир, ҳозир ва шоҳид ҳастанд, шахсияти шаҳид, ормон ва орзуҳои шаҳид дар матни ҷомеа ҷараён дорад, шаҳидони иқтидор, иқтидор ва иззати Эронро дар ҷаҳон ба рух кашиданд, ҳама тарҳҳо ва муҳосибаоти душмани саҳюнӣ ва Амрикоро дар ҷанги таҳмилии 12-рӯза дар ҳам рехтанд."
Вай бо баёни ин ки "шаҳидони иқтидор дар ҷанги пуршиддати таркибӣ шуҷоатмандона ба майдон рафтанд, аз ҳеҷ чиз натарсиданд, тарс ва ваҳшат дар ҷабҳаи бузурги душман эҷод карданд, то ҷое ки душман дучори истисол шуд, шикаст қабул кард, бо воситаҳо дархости таваққуфи ҷангро кард" идома дод: "Шаҳидон мумкин аст дар замони ҳаёт шинохта нашаванд, вале баъд аз шаҳодат ҷилавҳои зиндагии онҳо ошкор мешавад. Хоноводаи шаҳидон, ки бо таассус ба шаҳидони Карбало пойдорӣ ва муқовамат карданд, боиси иззат, сарбаландӣ ва обрӯи миллати Эрон шуданд. Вақте душман бо ҳамаи дороӣ ва абзор ва имконоташ ба майдон омад, ин шаҳидон дар майдон буданд ва бо қудрат истоданд, ин шаҳидон дар ин ҷанг, бо фидокорӣ, шуҷоат ва рашодат худ паёми қудрати Эронро ба ҷаҳониён интиқол доданд, дар дили душман ваҳшат эҷод карданд, душмане, ки бо таваҳҳуми пирӯзӣ омада буд, муҳосибаоти ӯро дар ҳам рехтанд."
Ноинӣ хотирнишон кард: "Шаҳидон ва хонаводаи шаҳид баргузидагони Худованд ҳастанд, шаҳодат як интихоби илоҳӣ аст. Шаҳидон қабл аз шаҳодаташон, ба дараҷае мерасанд, ки машмули лутф қарор мегиранд, қабл аз шаҳодат ва дар ҳамин дунё, амалкардашон аз рӯи ҳисоб аст. Корӣ, ки мавриди ризои илоҳӣ набошад, анҷом намедиҳанд. Ҳама ҳаракоташон ранг ва бӯи илоҳӣ дорад ва дар рафторашон, ҳаво ва ҳавас роҳӣ надорад. Шаҳид қабл аз шаҳодаташ шаҳид гуна зиндагӣ мекунад, барои мо нишонаҳои каромат ва ҳуҷҷат ва ҳаёти тайиба ҳастанд."
Вай ёдовар шуд: "Шаҳид Саломӣ дар кунгураҳои шаҳидон мефармуданд; "Исори хонаводаи шаҳид аз шаҳид болотар аст. Вақте муҷоҳиде шаҳид мешавад ба орзу ва ҳадафи худ мерасад. Вале он ки азизаш шаҳид мешавад, орзуи худро қурбон мекунад ва ин исор бузургтар аст. Онҳое ҳам ки шаҳидон ва муҷоҳидон фӣ сабилиллоҳро такрим мекунанд, ривоятгари ҷиҳод ва шаҳодат ҳастанд, кунгура ва ёдвора баргузор мекунанд, фидокориҳо ва садои мазлумияти мардуми Ғаззаро ба ҷаҳониён интиқол медиҳанд."
Вай бо таъкид бар ин ки "гуфтумони муқоваматро зинда нигоҳ медоранд. Аҷрашон камтар аз шаҳидон нест, шаҳид Чӯбдорӣ ривоятгари ҷиҳод ва шаҳодат буд, имрӯз худашро бояд ривоят кунем, ӯ як ровии хушноме буд, бо мардум ва аз матни мардум буд, рисолати ӯ огоҳӣ бахшӣ буд, душман намедонад агар як сардори рашиди ҷабҳаи фарҳангии мо ба шаҳодат бирасад, фарзандон ва ҳамразмонони ӯ қудратмандтар роҳи ӯро идома медиҳанд, мувоҷеҳаи аввалияи писари 12-солаи навраси шаҳид Чӯбдорӣ ва мизбонии ӯ дар манзил, он қадар рӯҳиябахш, бо салобат буд, ки ҳисси чун зинда будани падар надоштем, ин ҳувияти шаклгирифта дар ҷомеаи Эронро душман наметавонад бо дастгоҳи муҳосиботии модии худ бифаҳмад."
Муовини равобити умумии Сипоҳи посдорон хотирнишон кард: "Шаҳид Чӯбдорӣ; чун ривоятгари ҷиҳод ва шаҳодат дар майдони ҷанги расонаӣ буд, кори ӯ имтидоди майдони ҷиҳод ва шаҳодат буд, ба як маъно шаҳид Чӯбдорӣ қабл аз шаҳодат, шаҳид буд. Шаҳид Чӯбдорӣ монанди соири шаҳидон дар роҳи Худо собитқадам буд, бо қудрат ҳаракат мекард, ҳеҷ гоҳ дар набарди расонаӣ мутазалзил намешуд, азамати шаҳид Чӯбдорӣ дар он буд, ки вақте вориди майдон мешуд, арсаро ба хубӣ мефаҳмид ва ҳеҷ гоҳ эҳсоси нотавонӣ ва заъф намекард ё дучори ғафлат аз нуқоти қуввати худ намешуд."
