Эрон узвияти комили Фаластинро дар СММ талаб кард

Дипломати аршади Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони Милал илова кард: "Дар ҳамин ҳол, ин режим қасд дорад Каронаи Бохтариро низ ба сарзаминҳои пештар ишғолии Фаластин зам кунад ва илова бар ин, тавофуқи ба истилоҳ Иброҳим, ҳеҷ арзиши афзудае барои ҳаллу фасли осоиштаи масъалаи Фаластин ба ҳамроҳ надошт; балки сарфӣ ин режимро дар масири тақвият ва тадовоми сиёсатҳои бесуботсози худ дар Фаластин ва фаротар аз он ҷасуртар сохт."
Ировани таъкид кард: "Оташбаси фаврӣ ва бидуни қайду шарт бояд ба иҷро дарояд. Дастрасии комил, бидуни монеъ ва пойдори башардӯстона ба Ғазза ва кулли сарзаминҳои ишғолии Фаластин бояд бедарранг таъмин шавад. Ин оташбас бояд ба як оташбаси доимӣ мунҷар гардад, ки бозсозии Ғаззаро бо риояти комили ҳуқуқи миллати Фаластин дарбар гирад."
Сафири Эрон дар Созмони Милал тасриҳ кард: "Ҳар гуна ҷобаҷоӣ иҷборӣ, аъам аз манотиқи мавсум ба «амн», манотиқи ҳоил, ё ҳар гуна талош барои интиқол ё искони иҷбории фаластиниён дар дигар маконҳо ё кишварҳои солис, бояд қатъиёна рад шавад. Ин тарҳҳои ғайриқонунӣ нақзи фоҳиши ҳуқуқи байналмилал ба шумор мераванд ва набояд таҳти ҳеҷ баҳонае ба амри одӣ бадал гарданд."
Намояндаи доимии Эрон дар Созмони Милал ҳамчунин гуфт: "Узвияти комили Фаластин дар Созмони Милал бояд дар авлавият қарор гирад. Шӯрои Амният, ба муҷиби моддаи 4 Оинномаи Милали Муттаҳид, мукаллаф аст узвияти Фаластинро тавсия кунад."
Ировани таъкид кард: "Режими ишғолгар бояд ба таври комил дар қаболи нақзҳои низомманд ва густурдаи ҳуқуқи байналмилали башардӯстона ва ҳуқуқи башари байналмилал, аз ҷумла ҷиноёти ҷангӣ, наслзадоӣ, поксозии қавмӣ, ишғоли ғайриқонунии мустамар ва сиёсатҳои апартеид худ посухгӯ дониста шавад."
Сафири Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони Милал тасриҳ кард: "Сулҳе одилона ва пойдор дар Фаластин сарфӣ аз раҳгузари таҳқиқи комили ҳаққи зотии миллати Фаластин нисбат ба тайнамоии сарнавишти худ ва поёни комили ишғолгарӣ, апартеид ва кулли шаклҳои салтаи истиъморӣ мумкин хоҳад шуд. Мо хоҳони роҳҳалле пойдор ҳастем ва ҳушдор медиҳем, ки ҳеҷ роҳҳалле, ки бар беадолатӣ, апартеид ва нобаробарӣ асос ёфта бошад, пойдор нахоҳад монд."
Матни комили суханони Амирсаид Ировани, сафир ва намояндаи доимии Ҷумҳурии Исломии Эрон назди Созмони Милал дар конфронси байналмилалии олирутба барои ҳаллу фасли осоиштаи масъалаи Фаластин ва иҷрои роҳҳалли (ба истилоҳ) ду давлатӣ ба шарҳи зер аст:
Бисмиллоҳирраҳмонирраҳим
Ҷаноби Раис, ҳамкорони гиромӣ,
Дар тӯли қариб ба ҳаштод сол, имтиёзоти чашмгире ба режими ишғолгар дар сарзаминҳои фаластинӣ ато шудааст. Сиёсати мумошоат, дар таҳқиқи сулҳ бенатиҷа буда ва дар иваз, машрӯиятбахшӣ ва тақвияти сиёсатҳои тавсеаталабонаи режими сионистиро дар пай доштааст. Аз соли 1947, ишғол ва илҳоқи сарзаминҳои фаластинӣ ва эҷоди шаҳракҳои ғайриқонунӣ истимрор дошта ва нақзи ҳуқуқи зотии фаластиниён низ ташдид шудааст. Ҳамчунин, сарзаминҳои сурӣ ва лубнонӣ таҳти ишғол ва таҷовузи мустамари режими сионистӣ қарор доранд.
Навори Ғазза ба дасти ин режим ба тали аз вайрона бадал шуда ва ҳазорон тан аз сокинони он ба тарзи ваҳшиёнае қатли ом шудаанд. Дар ҳамин ҳол, ин режим қасд дорад Каронаи Бохтариро низ ба сарзаминҳои пештар ишғолии Фаластин зам намояд. Афзун бар ин, тавофуқи ба истилоҳ Иброҳим, ҳеҷ арзиши афзудае барои ҳаллу фасли осоиштаи масъалаи Фаластин ба ҳамроҳ надошт; балки сарфӣ ин режимро дар масири тақвият ва тадовоми сиёсатҳои бесуботсози худ дар Фаластин ва фаротар аз он ҷасуртар сохт.
Ҳеҷ як аз қатъномаҳои Созмони Милал дар хусус масъалаи Фаластин, мавриди эҳтироми режими сионистӣ қарор нагирифтааст. Дар айни ҳол, ин режим аз пуштибонии бедареғи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Шӯрои Амният бархурдор буда ва ин кишвар бо аъмоли ҳудуди панҷоҳ вето, онро аз адолат ва посухгӯӣ масун доштааст. Ҷои тардид нест, ки ҷараёни бемаҳори ирсоли таслиҳот ба Исроил, ин режимро дар тадовуми иқдомоти наслзадоёнааш дар Ғазза ва иртикоби ҷиноёти ҷангӣ дар сатҳи минтақа тавонманд сохтааст.
Қасовати ин режим, ки дар таъоруз бо ҳуқуқи байналмилал ва Оинномаи Милали Муттаҳид қарор дорад, доманаи худро ба қаламрав ва ҳокимияти Ҷумҳурии Исломии Эрон низ густариш додааст. Дар фосилаи 13 то 25 июни 2025, зерсохтҳои ҳаётии Эрон, донишмандон, ғайринизомиён аз ҷумла занон ва кӯдакон, ва амокини ғайринизомӣ, ҳамчунин тасвисоти ҳастаӣ таҳти подмони Оҷонси байналмилалии энержии атомӣ, ҳадафи ҳамлаҳои бидуни таҳрики қаблӣ режими сионистӣ қарор гирифт; ҳамлаҳое, ки бо мушорикати мустақими Иёлоти Муттаҳидаи Амрико анҷом пазируфт.
Ҷаноби Раис, ҳамкорони гиромӣ
Ҷумҳурии Исломии Эрон бори дигар пуштибонии қатъии худро аз миллати Фаластин дар таҳқиқи ҳаққи лоинфаки онҳо нисбат ба тайнамоии сарнавишти хеш эълом медорад. Эрон амиқан бар муқовимат дар баробари апартеид, бартарихоҳии мутакаббирона, мудохилоти хориҷӣ ва ишғолгарӣ бовар дорад, дар айни ҳол ки дар паи ҳаллу фасли осоиштаи мунозиот ва тарвиҷи он аст. Дар тӯли ду соли гузашта, Эрон бо пофишории тамом, хостори оташбаси фаврӣ ва бидуни қайду шарт дар навори Ғазза буда ва ба таври муқаррарӣ ҷомеаи байналмилалиро нисбат ба густариши буҳрон ба соири нуқоти минтақа дар сурати тадовуми таҷовузот ва ҷиноёти режими сионистӣ ҳушдор додааст.
Оиннома, асли тайнамоии сарнавиштро таҷвиз намуда ва бар ӯҳдаи Созмони Милал ниҳодааст, ки ҳаққи ҳар миллатро дар интихоби озодонаи сарнавишти хеш эҳтиром шуморад. Бар пояи ҳамин бовар, Ҷумҳурии Исломии Эрон бори дигар мавзеи усулии худро мавриди таъкид қарор медиҳад, мубтанӣ бар он ки сулҳ ва амнияти пойдор дар минтақа, сарфӣ аз тариқи таъсиси давлати мустақил ва дорои ҳокимияти Фаластин таҳқиқ хоҳад шуд; давлате, ки мубтанӣ бар иродаи ростини сокинони аслии он, фориғ аз дин ва ойини эшон, аъам аз мусулмон, яҳудӣ ё масеҳӣ, ва аз тариқи баргузории ҳамапурсии озод ва фарогир, эълом ва бунёд ниҳода шавад. Бар ин асос, Ҷумҳурии Исломии Эрон тарҳи худро барои баргузории ҳамапурсии саросарӣ дар миёни мардуми Фаластин ба манзури тайнамоии ояндаи кишварашон, ба унвони мардумсолортарин масири ҳаллу фасли масъалаи Фаластин, дар санади S/2019/862 ба сабт расонидааст.
Ҷаноби Раис,
Тардид нест он чи фаластиниён то кунун дар саҳнаи сиёсӣ ба даст овардаанд, ҳосили хун ва фидокориҳои миллати Фаластин дар муқовимати муқаддаси онҳо бар хоки худ дар баробари режими сионистӣ ва пуштибонони он аст. Ба воситаи ҳамин фидокориҳо ва хуни ҳазорон фаластинии бегуноҳ, ки дар тӯли наздик ба ду соли гузашта ба дасти ин режим қатли ом шудаанд, талошҳои беҳосил барои ҳазфи масъалаи Фаластин аз арсаи байналмилалӣ бо шикасти комил мувоҷеҳ шудааст.
Ҷаноби Раис,
Ҷумҳурии Исломии Эрон бо қатъият бар ин бовар аст, ки ҳар ибтикори воқеӣ барои таҳқиқи ҳуқуқи лоинфаки миллати Фаластин, бояд бар усули асосии зерин устувор бошад:
Аввал он ки, сулҳе одилона ва пойдор дар Фаластин сарфӣ аз раҳгузари таҳқиқи комили ҳаққи зотии миллати Фаластин нисбат ба тайнамоии сарнавишти худ ва поёни комили ишғолгарӣ, апартеид ва кулли шаклҳои салтаи истиъморӣ мумкин хоҳад шуд. Эҳёи формулаҳои шикастхӯрда ва беэътибор, чизе ҷуз машрӯиятбахшӣ ба таҷовуз ва тасбити беадолатӣ дар пай нахоҳад дошт. Сулҳ бояд мубтанӣ бар рӯйкарде воқеъбинона ва мардумсолор бошад. Ҳар роҳкоре, ки фоқиди ин вижагиҳо бошад, маҳкум ба шикаст аст. Эрон омодаги дорад масъулияти худро дар пуштибонӣ аз ин рӯйкарди одилона ифо намояд.
Сониян, оташбаси фаврӣ ва бидуни қайду шарт бояд ба иҷро дарояд. Дастрасии комил, бидуни монеъ ва пойдори башардӯстона ба Ғазза ва кулли сарзаминҳои ишғолии Фаластин бояд бедарранг таъмин шавад. Ин оташбас бояд ба як оташбаси доимӣ мунҷар гардад, ки бозсозии Ғаззаро бо риояти комили ҳуқуқи миллати Фаластин дарбар гирад.
Солисан, ҳар гуна ҷобаҷоӣ иҷборӣ, аъам аз манотиқи мавсум ба «амн», манотиқи ҳоил, ё ҳар гуна талош барои интиқол ё искони иҷбории фаластиниён дар дигар маконҳо ё кишварҳои солис, бояд қатъиёна рад шавад. Ин тарҳҳои ғайриқонунӣ нақзи фоҳиши ҳуқуқи байналмилал ба шумор мераванд ва набояд таҳти ҳеҷ баҳонае ба амри одӣ бадал гарданд.
Рабеан, узвияти комили Фаластин дар Созмони Милал бояд дар авлавият қарор гирад. Шӯрои Амният, ба муҷиби моддаи 4 Оинномаи Милали Муттаҳид, мукаллаф аст узвияти Фаластинро тавсия намояд. Ин тавсияи дирангом, усули мундариҷ дар Оинномаро пос медорад ва иродаи қатъии ҷомеаи байналмилалиро, ки дар қатъномаҳои Маҷмаи Умумӣ мутаҷаллӣ аст, инъикос месозад. Набояд иҷозат дод ин раванд ба далели манофеи маҳдуди як узв, бо монеъ мувоҷеҳ гардад. Маҷмаи Умумӣ, ба унвони ҷомеътарин рукн аз ҳайси намояндагӣ дар Созмони Милали Муттаҳид, бояд нақши шоистаи худро дар ин замина ифо намояд.
Хомисан, режими ишғолгар бояд ба таври комил дар қаболи нақзҳои низомманд ва густурдаи ҳуқуқи байналмилали башардӯстона ва ҳуқуқи башари байналмилал, аз ҷумла ҷиноёти ҷангӣ, наслзадоӣ, поксозии қавмӣ, ишғоли ғайриқонунии мустамар ва сиёсатҳои апартеид худ посухгӯ дониста шавад. Ҳеҷ гуна масуният ва муофияти набояд ин нақзҳои фоҳишро пӯшиш диҳад. Бо таваҷҷуҳ ба тадовуми беэътиноии ин режим ба Оиннома ва қатъномаҳои Созмони Милал, бояд бо аъмоли таҳримҳои ҳадафманд ва таълиқи узвияти он дар Соzмони Милал, аз тамомият ва эътибори ин созмон сиёнат ба амал ояд.
Ҳар гуна талош барои одисозии равобит бо режими ишғолгари Исроил, модоме ки ин режим ба ишғоли ғайриқонунӣ ва иртикоби ҷиноёт идома медиҳад, хиёнат ба ҳуқуқи байналмилал ва адолат ба шумор меояд. Чунин иқдомоте сулҳ ва амнияти минтақаӣ ва байналмилалиро тазъиф карда, машрӯияти ноҳақ ба аъмоли ҷинояткоронаи ин режим мебахшанд ва онро дар иртикоби бештари нақзҳои фоҳиши ҳуқуқи байналмилал, бепарвотар месозанд.
Мо хоҳони роҳҳалле пойдор ҳастем ва ҳушдор медиҳем, ки ҳеҷ роҳҳалле, ки бар беадолатӣ, апартеид ва нобаробарӣ асос ёфта бошад, пойдор нахоҳад монд.
