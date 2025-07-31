Зиндагӣ дар сояи тарс ва гуруснагӣ; ривояти бекории ҳазорон низомӣ дар соҳили Сурия

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт (а) – Абно – дар моҳҳои ахир ва пас аз суқути ҳукумати Башшор Асад дар Сурия ва рӯи кор омадани ҳукумати Ҷӯлонӣ дар ин кишвар, вазъияти маъишатӣ дар манотиқи соҳилии Сурия ба шиддат буҳронӣ шудааст.
Ҳукумати Ҷӯлонӣ бо ихроҷи густардаи кормандони артиш, пулис ва ҳазорон корманди ғайринизомӣ дар Сурия, боис шуд ҳазорон хонавода аз ҳуқуқи моҳона ва ҳатто хонаҳои созмониашон маҳрум шаванд. Ин афрод, ки аксаран собиқаи хидмат бидуни тахаллуф доранд, ҳоло бидуни манбаи даромад, бесарпаноҳ ва дар сояи таҳдидоти амниятӣ зиндагӣ мекунанд.
Тарс... ва бештар тарс
Дар ҳоли ҳозир, сокинони манотиқи соҳилии Сурия бо ду навъ тарс рӯ ба рӯ ҳастанд, як тарс аз ҷон ба далели қатлҳои ҳадафманд ё кӯр бо ангезаҳои фирқаӣ аст ва тарси дигар аз гуруснагӣ ба далели қатъи комили манобеи даромади сокинони ин минтақа мебошад.
Яке аз ин афрод, "Сулаймон", афсари собиқи артиши Сурия буд, ки бидуни дарёфти ҳеҷ гуна ҷуброне ихроҷ шуд, ӯ мегӯяд: "Бисёре аз кормандони давлати Сурия дар ҳукумати гузашта барои таъмини ниёзҳои хонаводаашон маҷбур ба анҷоми шуғли дувум буданд. Ҳоло ки ҳатто шуғли аслии худро ҳам аз даст додаанд, бо рукуди иқтисодии минтақа ва фаровонии нерӯи кори арзон, дигар коре барои онҳо боқӣ намондааст."
Деҳёри яке аз рустоҳои атрофи минтақаи "Дари Киш" низ таъкид кард, ки беш аз 75% аз сокинони рустоҳои ин минтақа қаблан дар артиш, пулис ё дар машоғили давлатӣ дар Сурия будаанд ва акнун бо қатъи ҳуқуқашон, ё аз пасандози ночиз, ё аз фурӯши амвол, кӯмакҳои мардумӣ ва машоғили хидматии рӯзмарра артзоқ мекунанд.
Бар асоси гузориши яке аз аъзои кумитаи сулҳи иҷтимоӣ дар шаҳри Тартус, талошҳое барои расидагӣ ба вазъияти ҳуқуқи қатъшудаи сарбозон ва кормандон анҷом шуда, аммо посухи расмӣ ба ин талошҳо дода нашудааст. Яке аз масъулони устони Тартус эълом кард, ки мавзӯъ фаротар аз салоҳияти онҳо аст ва бадин тартиб, ин парванда ба таври комил баста шудааст.
Шуғлҳои тоза барои бақо
Бо поёни захираҳои молии хонаводаҳо, низомиёни пешин дар соҳили Сурия маҷбур ба ёфтани роҳе барои таъмини ҳадди ақалли маъош шудаанд. Онҳо ба сароғи корҳои мухталифе аз фурӯши сабзавот, ҳезум, барги бу ва гиёҳони доруӣ гирифта то эҷоди машоғили хонагӣ рафтаанд. "Алӣ" яке аз афроде, ки хонааш дар ҷараёни даргириҳо сӯхт, акнун бо мошини хурдаке мева ва сабзавот мефурӯшад, аммо ҳанӯз дар тарс зиндагӣ мекунад зеро ҳатто корти шиносоӣ надорад.
"Наззор" бо ҳамсараш тавлиди фаровардаҳои лабанӣ дар хонаро шуруъ карда ва бо мотосикл байни муштариён тавзеъ мекунад. Бархе дигар монанди "Фаввоз", ки муҳандиси барқ буда, пас аз чаҳор моҳ бекорӣ, хидматрасонии таъмири лавозими хонагиро аз хона ироа медиҳад. Бисёре низ тадриси хусусӣ барои донишҷӯён ё фурӯши хонагии калоро интихоб кардаанд.
Ҳамбастагии иҷтимоӣ ва кӯмакҳои мардумӣ
Мавҷи ҳамбастагии иҷтимоӣ дар миёни аҳолии минтақаи Дарайкиш ва дигар манотиқи соҳилии Сурия боис шуда то ниҳодҳои мардумӣ ва хайрин иқдом ба таъмини нони рӯзонаи хонаводаҳои бидуни даромад кунанд. Ҳамчунин, кӯмакҳои кӯчаке аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ва пӯишҳои маҳаллӣ ба хонаводаҳои осебдида ироа мешавад.
"Висом" ронандаи таксӣ, мошинашро ба домоди бекор шудааш қарз дода то дар субҳҳо бо он кор кунад. "Фирос", ки пас аз инфиҷори мин ба таври доимӣ маълул шуда, бо қатъи кӯмакҳузинаҳои дармониаш, акнун танҳо ба кӯмаки хайрин зинда мондааст.
Далелҳои таърихӣ ва сиёсатҳои феълӣ
Манотиқи соҳилии Сурия пеш аз ин ҳам дар фақр ба сар мебурданд, аммо сиёсатҳои маҳрумсозии ҳукумати собиқ ва пас аз он, тасмимоти ҳукумати Ҷӯлонӣ дар инҳилоли артиши Сурия ва ихроҷи кормандони ин кишвар ба баҳонаи нерӯи изофӣ, шароитро ба марзи фоҷиа кашондааст. Дар ҳоле ки сӯҳбат аз оштӣ ва ислоҳот ба берун мухобира мешавад, иқдомоти амалӣ нишон аз бетафовутии амиқ нисбат ба паёмадҳои иҷтимоии ин тасмимот дорад.
