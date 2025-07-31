Қолибоф: Эрон бо қатъият аз сарзамин ва мардуми худ дифоъ кард

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт (а) – Абно – Муҳаммадбоқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, зуҳри имрӯз чаҳоршанбе дар шашумин конфронси руасои маҷлисҳои ҷаҳон дар Женева гуфт: "Мо имрӯз дар Женева дар ҳоле барои гуфтугӯ пиромуни мавзӯи чандҷонибагарӣ барои сулҳу адолат гирди ҳам омадем, ки ин ормон ба таври ҳадафманд ва пайваста дар ҳоли тазъиф ҳастанд ва эътибори ниҳодҳои байналмилалӣ танзил меёбад."
Матни суханронии раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ ба шарҳи зер аст:
"Бисмиллоҳирраҳмонирраҳим
Руасои муҳтарами маҷлисҳо, хонумҳо ва оқоён;
"Мо имрӯз дар Женева дар ҳоле барои гуфтугӯ пиромуни мавзӯи чандҷонибагарӣ барои сулҳу адолат гирди ҳам омадаем, ки ин ормонҳо ба таври ҳадафманд ва пайваста дар ҳоли тазъифанд ва эътибори ниҳодҳои байналмилалӣ танзил меёбад.
Ҷумҳурии Исломии Эрон ахиран ҳадафи таҷовузи ошкори низомӣ аз сӯи режими саҳюнистӣ қарор гирифт; ҳамлае, ки бо пуштибонӣ ва ҳамроҳии Иёлоти Муттаҳида анҷом шуд. Дар ин ҳамлаҳо, ҳудуди ҳазору сад тан аз шаҳрвандони эронӣ, аз ҷумла чаҳордаҳ донишманди барҷаста ва даҳҳо зану кӯдак ба шаҳодат расиданд ва ҳазорон нафар низ маҷрӯҳ шуданд.
Дар ин ҳамлаҳо, тасвисоти сулҳомези ҳастаии мо, ки ба таври мураттаб аз ҷониби Оҷонси байналмилалии энержии атомӣ таҳти назорат қарор дошт, ҳадаф қарор гирифт. Оҷонс ҳатто ҳозир нашуд ин иқдоми ғайриқонуниро маҳкум кунад ва ба ин васила барои ин ҳамла машрӯъиятсозӣ кард ва ба сиёсатҳои адами интишор муҳри поён зад.
Ин таҷовуз на дар паи шикасти раванди дипломатия, балки дуруст дар миёнаи музокироти сиёсӣ рух дод. Эрон бар сари мизи музокира ҳузур дошт ва ба гуфтугӯ пойбанд буд; аммо ин муҳоҷимон буданд, ки мизи гуфтугӯро вожгун карда ва роҳи даргириро баргузиданд.
Дар посух ба ин таҷовуз, Эрон бо қатъият аз сарзамин ва мардуми худ дифоъ кард. Миллати мо, муқовим, муттаҳид ва сарафроз, истодагарӣ кард ва ҳамагон диданд, ки Эрон посухе вайронкунанда ба режими саҳюнистӣ дод ва осмони сарзаминҳои ишғолӣ дар навардида шуд, ва муҳоҷимон ба тақозои оташбас водошта шуданд.
Иқдоми мутаҷовизонаи режими саҳюнистӣ, ки нақзи омидонаи ҳуқуқи байналмилал ва маншури Созмони Милали Муттаҳид буд, аз ҷониби саду бист кишвари ҷаҳон маҳкум шуд, аммо ҳомиёни камтар вале қулдурмаъоби саҳюнистҳо, монеъ аз он шуданд, ки маҷомеи байналмилалӣ иқдоми қатъие барои муҷозоти Исроили ҷинояткор анҷом диҳанд. Медонед, ки паёмадҳои бекайфар мондани режими саҳюнистӣ чӣ хоҳад буд?
Бекайфар мондани чунин таҷовузоте, на танҳо машрӯъияти низоми байналмилалро зер суол мебарад, балки паёми хатарноке барои сулҳи ҷаҳонӣ дорад ва ба мутаҷовиз барои тавсеаи ҷиноёташ ангеза медиҳад.
Ниҳодҳое, ки бояд ҳофизи сулҳ бошанд, дар баробари таҷовуз ва ишғол, сокит мондаанд. Созукорҳое, ки бояд тазминкунандаи адолат бошанд, амалан қурбониёнро муттаҳам ва мутаҷовизонро масун месозанд ва сохторҳое, ки бояд бетарафона ва мустақил бошанд, аксаран абзори баҳрабардории сиёсии қудратҳои хос шудаанд.
Имрӯз, ҳамон нерӯи мухриб ба вайронгарӣ ва таҷовузи худ идома медиҳад. Дар Ғазза, беш аз шаст ҳазор фаластинӣ ҷони худро бо наслкушии саҳюнистҳо аз даст додаанд. Дар Лубнон ва Сурия низ ҳамлаҳои ҳавоии режими саҳюнистӣ идома дорад ва хонаводаҳоро овора карда ва зерсохторҳоро ҳадаф қарор додааст. Танҳо дар моҳи гузашта, беш аз шашсад нафар, умдатан занон ва кӯдакон, дар сафи дарёфти ғизо кушта шуданд. Саҳюнистҳо гуруснагӣ ва қаҳтиро ба мисли силоҳи куштори ҷамъӣ ба кор мегиранд. Интишори тасвирҳои кӯдакони гуруснаи Ғазза боиси шармсории ҳамгонист. Ғазза имрӯз музеи ҷинояти башарият ва озмоишгоҳи тести фановариҳои куштор аст; Ғазза имрӯз ҷоест, ки ҳаққи зистан, бо гулула ва қаҳтӣ муҷозот мешавад; зеро ба гуфтаи вазири дифои режими апартеиди Исроил онҳо мардуми Фаластинро "ҳайвоноти инсоннамо" медонанд, ки набояд иҷозат дод ҳеҷ обу ғизое ба онҳо бирасад.
Ғазза танҳо як нуқта рӯи нақша нест, балки маркази озмуни виҷдони инсоният аст. Дар баробари наслкушии Ғазза намебоист тамошочӣ буд; балки қабл аз ин ки дер шавад бояд ҷилуи нозиҳои қарни бисту якро бигирем.
Аз таваҷҷуҳи шумо сипосгузорам."
