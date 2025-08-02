Аз тадоввуми таҷовузоти режими саҳюнистӣ ба Лубнон ва Сурия ва Ғазза то посӯхи паҳподии Яман

« Яҳё Сариъ » сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман эълом кард, ки артиши Яман бо панҷ паҳпод ва дар се марҳалаи мавозиъи режими саҳюнистиро дар сарзаминҳои ишғолӣ ҳадаф қарор дод . Ба гузориш Порс тудей ба нақл аз Ирно , Сариъ эълом кард ки дар ҳамлаи аввали ду паҳподи як ҳадафи ҳассос дар Ёфоро кӯбиданд . Дар ҳамлаи дувум низ ду паҳпод ба як маркази низомӣ дар Ashkelon ҳамла карданд ва дар сеюмин амалиёт , як паҳпод ҳадафи низомӣ дар минтақаи Нақабро мавриди ҳамла қарор дод . Дар баёнияи артиши Яман , аз мардуми кишварҳои арабӣ ва исломӣ хоста шудааст ки барои дифо аз мардуми Фаластин ба вазоифи худ амал кунанд ва дар рӯзҳои оянда бо ҳузури густарда дар хиёбонҳо , ҷиноёти саҳюнистҳоро маҳкӯм кунанд .
Пойгоҳи артиши Сурия дар Latakia зери оташи ҳамалоти ҳавоии Исроил
Манобеи маҳаллии Сурия аз ҳамлаи ҳавоӣ ба мавозиъ « типи 107 » артиши Сурия дар устони Latakia дар ҷануби ғарби ин кишвар хабар доданд . Шабакаи Алмаёдин эълом кард ки ин ҳамла дар рӯстои Зомо , воқеъ дар ҳӯмаи ҷанӯбии шаҳри Ҷабала дар устони Latakia рух додааст . Ба дунболи ин ҳамла , садои инфиҷори шадид дар кули ин минтақа шунида шудааст . Манобеи ғайринизомӣ дар Сувидо эълом карданд ки ҷануби Сурия ҳамчунон шоҳиди парвози болгардҳои артиши режим саҳюнистӣ аст ва паҳподҳо ва ҳавопаймоҳои шиносои режими саҳюнистӣ ба муддати чандини соъат ба таври мудовим ба парвози худ идома доданд .
Ҳамлаи режими саҳюнистӣ ба шаҳракӣ дар ҷануби Лубнон
Манобеи лубнонӣ аз ҳамалоти тӯпхонаии Исроил ба шаҳраки марзии Ayta ash Shab дар ҷануби Лубнон хабар доданд . Ба гузориши шабакаи Алмаёдин , ин ҳамла дар чорчӯби даргириҳои мудовими миёни нерӯҳои муқовимату артиши режими саҳюнистӣ дар манотиқи марзии ҷануби Лубнони сӯрат гирифтааст . То ин лаҳза гузоришӣ аз талафот ё хисороти эҳтимолии ин ҳамла мунташир нашудааст .
Шаҳодати 104 фаластинии дигар дар ҳамалоти режими саҳюнистӣ
Вазорати беҳдошти Ғазза дар гузоришӣ эълом кард ки тайи 24 соъати гузашта теъдоди 104 шаҳид ва 399 захмӣ ба бемористонҳои Ғазза мунтақил шуданд . Бар асоси ин гузориш , 60 нафар аз шуҳадо аз ҷумла афроде буданд ки барои дарёфти кумакҳои башардӯстона дар маҳал ҳузур доштанд . Бар ин асос , шумори шуҳадои борикаи Ғазза аз ҳафтуми октябри 2023 ( 15 меҳри 1402 ) токунӯн ба 60 ҳазору 138 нафар ва теъдоди захмиҳо низ ба 142 ҳазору 269 нафар расидааст .
Шаҳодати яке аз усарои фаластинӣ дар зиндонҳои саҳюнистӣ
Ҷунбиши муқовимати исломии Фаластин ( Ҳамос ) дар баёнияе эълом кард : « Соили Абунаср » ( 60 сола ) аз усарои борикаи Ғазза ки дар соли 2023 дар шароити сахту тавҳиномез боздошт шуда буд , ба шаҳодат расид . Дар баёнияи Ҳамос омадааст : Шаҳодати ин асири фаластинӣ , ҷиноятии дигар дар корномаи сиёҳи ҷиноятҳои режими саҳюнистӣ алайҳи усаро ва фарзандони миллати Фаластин аст . Ин Ҷунбиш хотирнишон кард ки мо бори дигар нисбат ба мизони хатарнок бӯдани вазъияти фоҷеъабори усаро дар дохили зиндонҳои режими саҳюнистӣ ҳушдор медиҳем , усарои фаластинӣ аз содатарин малзумоту ҳуқуқи худ , аъам аз обу ғизо ва либос маҳрӯм ҳастанд ва режими саҳюнистӣ аз бетаваҷҷӯҳӣ ба масоили пизишкӣ ва дармониашон ба унвони абзорӣ барои куштори тадриҷии онҳо истифода мекунад .
