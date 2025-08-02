Ахбор | Ҳушдори Эрон дарбораи таҷзияи кишварҳои исломӣ тавассути Исроил / Мухолифати Санои Амрико бо таваққуфи фуруши силоҳ ба режими саҳюнистӣ

Ба гузориши порс тудей ба нақл аз хабаргузории Меҳр , « Муҳаммадбоқири Қолибоф » , раиси Маҷлиси шӯрои исломии Эрони рӯзи чаҳоршанбе , дар ҳошияи шашумин Иҷлоси руасои Маҷолиси ҷаҳон дар Женеваи Швейтсария бо « Аёзи Содиқ » раиси Маҷлиси миллии Покистони дидор ва гуфтугӯ кард . Вай дар ин дидор бо таъкид бар инки режими саҳюнистӣ ба таъаддии худ алайҳи кишварҳои исломӣ идома хоҳад дод , афзуд : Онҳо ба дунболи таҷзияи кишварҳои исломӣ ҳастанд , бинобарин бояд ба сӯрати ҷиддӣ дар муқобили онҳо истодагӣ кард .
« Қолибоф » бо ишора ба лузӯми эҷоди инсиҷому ҳамкории миёни кишварҳои исломӣ , гуфт : Ин кишварҳо бояд монеъи ташдиди шароити ҳоким бар Ғазза ва Фаластин шаванд дар ғайри ин сӯрат ҳамон иттифоқӣ ки дар Сурия дар ҳоли рух доданаст , ба навбат дар дигари кишварҳо амалиётӣ мешавад . Вай афзӯд : Посухи кӯбандаи Эрон собит кард ки саҳюнистҳо осебпазиру шикастпазир ҳастанд ; ин иқдом , рӯҳияи ҷадидӣ ба уммати ислом дод ва онҳоро ба оянда умедвор кард .
Санои Амрико бо тарҳи таваққуфи фуруши силоҳ ба режими саҳюнистӣ мухолифат кард
Санои Амрико рӯзи панҷшанбе дар 2 райгирӣ бо тарҳи таваққуфи фуруши беш аз 675 миллион доллар силоҳ ба режими саҳюнистӣ мухолифат кард . Дар ин қатъномаҳо дархост шуда буд ки фуруши ҳудӯди панҷ ҳазор бомбу таҷҳизоти таслеҳотӣ ва даҳҳо ҳазор аслтҳаи таҳоҷумӣ ба Исроил мутаваққиф шавад . Дар ин райгирӣ 2 қатънома ба рай гузошта шуд ки яке аз онҳо бо 70 райи мухолиф дар муқобили 27 райи мувофиқ ва дигарӣ бо 72 райи мухолиф дар муқобили 24 райи мувофиқ рад шуд . « Bernie Sanders » сенатори мустақили иёлати Вермонт ки аз мунтақидони аслии Исроил аст , аз пешгомони ироаи ин қатъномаҳо ба Сано буд . Шумори бештарӣ аз сенаторҳои Демукрот ба ҷамъи мухолифони фуруши силоҳ ба Исроил пайвастанд ва дар маҷмӯи 27 сенатори Демукрот ба таваққуфи фуруши силоҳ ба ин режим мухолифат карданд .
Трамп : БРИКС душмани мост
Раиси ҷумҳӯри Амрико рӯзи чаҳоршанбе дар суханоне иддао кард : БРИКСи душмани мост . « Доналд Трамп » бо ишора ба узвияти Ҳинд дар БРИКС гуфт : « Онҳо дар БРИКС ҳастанд , ки асосани маҷмӯъае аз кишварҳое аст ки бо Амрико душманӣ доранд . Ҳинд ҳам яке аз онҳост . Бовар кунед ё на , онҳо ҳам узви ҳамин гурӯҳ ҳастанд . Ин як ҳамла ба доллараст ва мо иҷоза намедиҳем касе ба доллар ҳамла кунад . » Вай зимни таҳдиди Ҳинд ба далели узвият дар БРИКС эълом кард аз аввал тарофае 25 дарсадӣ бар воридоти колоҳои ҳиндӣ аъмол хоҳад шуду иллати ин тасмимро мозоди тиҷорӣ , тарофаҳои сангини Ҳинд ва узвияти ин кишвар дар гуруҳ БРИКС донист .
Белгия парвандаи 2 сарбози саҳюнистро ба Девони байналмилалии кайфарӣ ирҷоъ дод
Белгияи парвандаи шикоят аз 2 сарбози саҳюнистро ба иттиҳоми иртикоби ҷиноёти ҷангӣ дар борикаи Ғазза ба Девони байналмилалии кайфарӣ ирҷоъ дод . Ин 2 низомии саҳюнисти моҳи ҷории милодӣ ( июл ) барои ҳузур дар як фистеволи мусиқӣ дар шаҳри Онтурп ба Белгия сафар карданд . Бархе гурӯҳҳои фаластинӣ ин афродро шиносоӣ ва алайҳи онҳо шикоят карданд . Дар пайи ин иқдом , Додситонҳои белгиявӣ аз онҳо бозҷӯӣ кард . Ин афроди пас аз бозҷӯӣ озод шуданд ва аз маҳали феълии иқомати онҳо хабарӣ мунташир нашудааст .
Ҳамлаи сойберӣ ба як ширкати низомии фаронсавӣ
Як ширкати барҷастаи низомии Фаронса , рӯзи чаҳоршанбе тайи баёнияе гуфт ки мавриди ҳадафи ҳамлаи сойберии қарор гирифтааст . Ширкати Новол груп фаронсавӣ гуфтааст ки ба назар мерасад ҳадафи ҳамалот сирқати иттилооти маҳрамона бӯдааст ки гуфта мешавад ҳаҷми онҳо ба як тиробойт мерасад . Ин эъломия пас аз он мунташир шуд ки як ҳакер муддаӣ шуд беш аз як тиробойт дода аз ин ширкат ба даст оварда ва бахше аз онро дар фазои торики интернет мунташир кардааст .
