Папа аз вазъияти Ғазза сахт нигарон шуд!

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абна — Раҳбари католикҳои ҷаҳон дар хусуси вазъияти асфнок ва қатли оми системики режими саҳюнистӣ дар ин минтақа гуфт: «Вазъияти ба шиддат вахими инсонӣ дар Ғаззаро бо нигаронии амиқе дунбол мекунам. Мардуми Ғазза ба далели гуруснагӣ дар маърази хушунат ва марг ҳастанд.»
Роберт Провост зимни дархости оташбас дар Ғазза ва озодии асирони саҳюнист, хостори дастрасии беқайду шарти мардуми Ғазза ба кумакҳои инсонӣ шуд.
Ин суханони Поп Леои XIV дар ҷараёни намози суннатии якшанбеи ӯ аз панҷараи дафтараш мушриф ба майдони Сант-Питер ироа шуд, ки дар он ӯ дар бораи вазъияти барикаи Ғазза суҳбат кард.
Тибқи охирин омори Вазорати беҳдошти Ғазза, ки рӯзи якшанбе мунташир шуд, теъдоди ҷонбохтагон ношӣ аз қаҳтӣ ва сӯи тағзия аз 7 октябри 2023 ба 133 фаластинӣ, аз ҷумла 87 кӯдак, расидааст.
Вазъияти фоҷеабор дар Ғазза, дар сояи сукути маҷомеи байналмилалӣ ва адами иқдоми ниҳодҳои ҳуқуқи башарӣ ва сарфан бо изҳороти бесамар ва намоиши ҳамдардӣ бо ранҷу дарди занон ва кӯдакони ин минтақа, ҳар рӯз ташдид мешавад.
