Боздошти чаҳор ҷавони баҳрайнӣ пас аз эътирози мусолиматомез муқобили сафорати режими саҳюнистӣ

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абна — Нерӯҳои амниятии Баҳрайн чаҳор ҷавони баҳрайниро пас аз ширкат дар таҷаммуъи мусолиматомез муқобили сафорати режими саҳюнистӣ дар Манама, ки дар эътироз ба муҳосира ва ҷиноёти ҷории дар Ғазза баргузор шуда буд, боздошт карданд.
Ин боздошт пас аз эҳзори онон барои бозҷӯӣ сурат гирифт; иқдоме ки ба бовари фаъолони ҳуқуқӣ, талоши ошкор аз сӯи ҳукумати Баҳрайн барои хомӯш кардани садоҳои мухолиф ва саркӯби ҳимоят аз масъалаи Фаластин аст.
Ин ҷавонон бо баргузории як таҷаммуъи эътирозӣ, нисбат ба тадовоми таҷовузот алайҳи Ғазза ва сиёсатҳои муҳосира ва гурусна нигоҳ доштани мардуми Фаластин тавассути режими ишғолгар, эътироз карда ва хостори таваққуфи фаврии ҳамлаҳо ва гушоиши гузаргоҳҳо барои ирсоли кумакҳои инсондустона ба Ғазза шуданд.
Your Comment