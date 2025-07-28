Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абна — бар асоси таҳқиқоти пойгоҳи хабарии Ди-классифайд Ю.К, Би-би-сӣ, ки бо буҷаи умумии Бритониё фаъолият мекунад, ба таври ситемматик аз ифшои абъоди густурдаи ҳимояти низомӣ ва сиёсии давлати ин кишвар аз режими саҳюнистӣ дар ҷараёни ҷанги вайронгари Ғазза худдорӣ кардааст. Ин сансур, ки аз сӯи таҳлилгарони расонаӣ «расвоии миллӣ» тавсиф шуда, натанҳо ҳақиқатро таҳриф карда, балки ба тадовоми ҷиноятҳо алайҳи Фаластиниён ёрӣ расонидааст.
Баррасиҳо нишон медиҳад, ки ин расона аз октябри 2023 то кунун, ба нудрат ба ҳамкориҳои низомии Бритониё бо Исроил пардохтааст. Барои намуна, танҳо чаҳор бор дар 15 моҳи гузашта ба парвозҳои шиносоии Нерӯи ҳавоии салтанатӣ бар фарози Ғазза ишора карда, дар ҳоле ки садҳо маъмурияти ҷосусӣ қариб рӯзона барои пуштибонӣ аз амалиёти иттилоотии Исроил анҷом шудааст. Вазорати дифои Бритониё иддао мекунад ин парвозҳо сарфан барои кумак ба озодии гаравгонҳои дар дасти Ҳамос аст, аммо ҳеҷ гуна баррасӣ дар бораи эҳтимоли ироаи иттилооти ҳадафгирӣ ё интиқоли таслиҳот ба Исроил аз сӯи ин расона анҷом нашудааст.
Яке аз мавориди барҷастаи пинҳонкорӣ, адами пушиши ҳузури генерал Ҳертсӣ Ҳалвӣ, раиси ситоди кулли артиши Исроил, дар ҷаласае низомӣ дар Лондон дар ноябри гузашта аст. Ин мақом, ки ба далели ҳидояти амалиёти низомии вайронгар дар Ғазза ва иттиҳомоти ҷиноёт алайҳи башарият аз сӯи Девони кайфарии байналмилалӣ таҳти интиқод аст, дар гузоришҳои ин расона ҷое надоштааст. Ҳамчунин, ҳеҷ ишорае ба омӯзиши нерӯҳои низомии Исроил тавассути артиши Бритониё дар хоки ин кишвар нашуда, дар ҳоле ки Вазорати дифоъ дар феврали 2024 таъйид кард шаш афсари низомии Исроилӣ дар Бритониё мустақар будаанд.
Ин расона ҳамчунин аз пушиши тавофуқномаҳои калидии низомӣ ва тиҷорӣ миёни Бритониё ва Исроил, аз ҷумла «нақшаи роҳ» имзошуда қабл аз ҳамлаҳои октябри 2023 ва як тавофуқи низомии махфӣ дар декабри 2020, худдорӣ кардааст. Ин аснод, ки ба ҳамкории стратегӣ ва муқобила бо «таҳдидоти муштарак» ишора доранд, аз сӯи давлати Бритониё махфӣ нигоҳ дошта шуда ва ин расона низ талоше барои ифшои онҳо накардааст.
Дар заминаи содироти таслиҳот, ҳарчанд гоҳ ба нигарониҳои гурӯҳҳои ҳуқуқи башарӣ дар бораи фурӯши силоҳ ба Исроил ишора шуда, аммо титрҳои хабарӣ ба нудрат интиқодӣ будаанд. Барои мисол, титрҳое монанди «Бритониё таҳрими маҳдуди таслиҳотии Исроилро тавҷиҳ мекунад» ё «Борис Ҷонсон: шарматовар аст, ки Бритониё фурӯши таслиҳот ба Исроилро мутаваққиф кунад» нишондиҳандаи равише ҷонибдорона аст. Ин дар ҳолест, ки иқдоми ҳуқуқии барҷастаи Маркази байналмилалии адолат барои Фаластиниён, Шабакаи ҷаҳонии иқдоми ҳуқуқӣ ва Ал-Ҳақ алайҳи содироти таслиҳотии Бритониё ба Исроил комилан нодида гирифта шудааст.
Илова бар ин, нақши эҳтимолии Ожанси ҷосусии GCHQ ва нерӯҳои вижаи SAS дар ҳимоят аз амалиёти низомии Исроил пушиш дода нашуда, дар ҳоле ки шавоҳид аз фаъолиятҳои густурдаи иттилоотии Бритониё дар Қибрис барои пуштибонӣ аз Исроил ҳикоят дорад. Саркӯби фаъолон ва рӯзноманигорони ҳомии Фаластин, аз ҷумла дастгирии Оса Вайнстанлӣ, рӯзноманигори саршинос, таҳти қонуни мубориза бо терроризм, низ аз сӯи ин расона нодида гирифта шудааст.
Фишорҳои лобии саҳюнистӣ дар Бритониё, аз ҷумла гурӯҳҳои «Дӯстони Исроил» дар аҳзоби муҳофизакор ва коргар, ки буҷаи қобили таваҷҷуҳе ба намояндагони порлумон ва аъзои кобина, аз ҷумла Кейр Стармер, нахуствазири кунунӣ, ироа медиҳанд, мавзӯи дигаре аст, ки аз он чашмпӯшӣ шудааст. Таҳқиқот нишон медиҳад як сеяки аъзои кобинаи Стармер ва як чаҳоруми намояндагони порлумони Бритониё аз ин гурӯҳҳо ҳимояти молӣ дарёфт кардаанд.
Дез Фридман, устоди расона ва иртибототи Донишгоҳи Голдсмит Лондон, изҳор дошта: «Ин расона дар иттилоърасонӣ дар бораи нақши низомӣ ва сиёсии Бритониё дар фавоҷеи Ғазза комилан ноком мондааст. Ин расвоии миллӣ нишон медиҳад, ки ин ниҳод то чӣ ҳад аз рисолати худ ҳамчун расонаи умумӣ фосила гирифтааст.» Ӯ афзуд: «Нотавонӣ дар гузориши дақиқи наслкушӣ дар Ғазза ба ҳамон андоза ба он чӣ гузориш намешавад вобаста аст, ки ба он чӣ гузориш мешавад.»
Дар дохили ин расона низ норизоятиҳо боло гирифтааст. Беш аз сад нафар аз коркунон дар номае саркушода ба мудиркулл, онро ба «табдил шудан ба сухангӯи давлати Исроил» муттаҳам кардаанд. Онҳо аз сансури гузоришҳо, истифодаи гузиши аз вожагон барои кам аҳамият ҷилва додани ҷиноёти Исроил ва адами пушиши заминаҳои таърихӣ монанди ишғоли тӯлонимуддати Фаластин интиқод кардаанд.
Би-би-сӣ дар посух муддаӣ шуда, ки «тимҳои хабарӣ аз назари таҳририя мустақил ҳастанд ва худашон дар бораи пушиши ахбор тасмим мегиранд.» Аммо шавоҳиди фазоянда, аз ҷумла гузоришҳои Ди-классифайд ва изҳороти коркунон, нишондиҳандаи нуфузи амиқи лобии саҳюнистӣ ва фишорҳои сиёсӣ бар хатти машӣи ин расона аст, ки онро ба абзоре барои тавҷиҳи ҷиноёти Исроил ва пинҳонсозии нақши Бритониё дар ин фавоҷеъ табдил кардааст.
