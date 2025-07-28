Бразилия ба шикояти Африқои Ҷанубӣ алайҳи Исроил дар Додгоҳи Лоҳа мепайвандад

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абна — Вазорати умури хориҷаи Бразилия рӯзи чаҳоршанбе эълом кард, ки ин кишвар дар мароҳили ниҳоии ироаи мудохилаи расмӣ дар парвандаи шикояти Африқои Ҷанубӣ алайҳи Исроил дар Девони байналмилалии додгустарӣ (Лоҳа) ба иттиҳоми иртикоби «наслкушӣ» дар навори Ғазза қарор дорад. Ин тасмим, ки бо вокуниши тунди Исроил мувоҷеҳ шуда ва ин режим иттиҳомотро «беасос» хонда, дар идомаи мавҷи фазояндаи фишорҳои байналмилалӣ барои таваққуфи ҷанг дар Ғазза ва посухгӯӣ ба нақзи ҳуқуқи башар дар сарзаминҳои Фаластинӣ иттихоз шудааст.
Вазорати умури хориҷаи Бразилия дар баёнияе сареҳ эълом кард: «Ҷомеаи ҷаҳонӣ наметавонад дар баробари ҷиноёти ҷории дар сарзаминҳои Фаластинӣ бетафовут бимонад. Бразилия муътақид аст, ки дигар ҷое барои ибҳоми ахлоқӣ ё инфиъоли сиёсӣ вуҷуд надорад. Масуният аз муҷозот, эътибори низоми ҳуқуқии байналмилалӣро тазъиф мекунад.» Ин баёния ба нақзи густурдаи ҳуқуқи башар дар Ғазза ва Каронаи Бохтарӣ, аз ҷумла ҳамлаҳо ба зерсохтҳои ғайринизомӣ, куштори густурдаи ғайринизомиён, бавежа занон ва кӯдакон, ва истифодаи бераҳмонаи гуруснагӣ ба унвони силоҳи ҷангӣ ишора дорад. Бразилия ҳамчунин ба «таҷовуз ба сарзаминҳо аз тариқи зӯр» ва «густариши шаҳракҳои ғайриқонунӣ» ба унвони масодиқи нақзи ҳуқуқи байналмилалӣ интиқод кардааст.
Ин иқдоми Бразилия, ки ба кишварҳои дигаре чун Чилӣ, Мексика, Колумбия, Боливия, Либиё ва Испониё дар ҳимоят аз шикояти Африқои Ҷанубӣ мепайвандад, реша дар мавозеи қотеи Луис Инасиу Луло де Силва, раисҷумҳури Бразилия, дорад. Луло, ки дар феврали 2024 ба далели муқоисаи иқдомоти Исроил дар Ғазза бо Ҳолокост аз сӯи давлати Нетаняҳу «шахсияти номатлуб» эълом шуда буд, дар иҷлоси ахири БРИКС дар Рио-де-Жанейро хостори иқдомоти қотеътар аз кишварҳои дар ҳоли тавсеа шуд. Ӯ изҳор дошт: «Мо наметавонем дар баробари наслкушии эъмолшуда тавассути Исроил дар Ғазза, куштори бераҳмонаи ғайринизомиёни бегуноҳ ва истифода аз гуруснагӣ ба унвони силоҳи ҷангӣ бетафовут бимонем.»
Аз манзари ҳуқуқӣ, шикояти Африқои Ҷанубӣ, ки дар декабри 2023 ба Девони Лоҳа ироа шуд, Исроилро ба нақзи Конвенсияи 1948 пешгирӣ ва муҷозоти ҷинояти наслкушӣ муттаҳам мекунад. Ин парванда бо истинод ба куштори густурдаи ғайринизомиён, тахриби зерсохтҳои ҳаётӣ, мамониат аз ирсоли кумакҳои башардӯстона ва эҷоди шароите барои нобудии физикии гурӯҳе аз фаластиниён, хостори судури иқдомоти муваққат барои таваққуфи амалиёти низомии Исроил шудааст. Девони Лоҳа дар аҳкоми январ, март ва майи 2024 аз Исроил хост то аз ҳаргуна иқдоми эҳтимолии наслкушӣ пешгирӣ карда ва дастрасии фаврӣ ба кумакҳои башардӯстонаро тазмин кунад, аммо гузоришҳо ҳокӣ аз тадовоми нақзи ин аҳком аст.
Бразилия дар баёнияи худ ба масодиқи мушаххасе аз ҷиноёт ишора кардааст, аз ҷумла ҳамла ба танҳо калисои католикии Ғазза ва оташсӯзии ахир дар калисои ортодоксии Сант Ҷорҷ дар шаҳри Тойба дар Каронаи Бохтарӣ. Ин кишвар ҳамчунин ба хушунатҳои беамони шаҳракнишинони ифротӣ дар Каронаи Бохтарӣ эътироз карда ва хостори таваққуфи фаврии ин иқдомот шудааст. Луло, ки ҳамвора аз роҳҳали ду кишварӣ бо эҷоди давлати мустақили Фаластинӣ дар марзҳои 1967 ҳимоят карда, бар лузуми поёни ишғолгарии Исроил барои дастрасӣ ба сулҳи пойдор таъкид кардааст.
Ин тасмими Бразилия дар ҳоле эълом мешавад, ки созмонҳои башардӯстона, аз ҷумла Афв байналмилал ва Дидабони ҳуқуқи башар, ҳушдор додаанд, ки маҳдудиятҳои шадиди Исроил бар ирсоли кумакҳои башардӯстона, Ғаззаро дар остонаи қаҳтии густурда қарор додааст. Филип Лозоринӣ, раиси ОНРОА, изҳор дошта: «Мардуми Ғазза на зиндаанд ва на мурда, балки ба масабаи аҷсоди мутаҳарриканд.» Ӯ аз вуҷуди 6,000 камиони кумакҳои ғизоӣ ва тиббӣ дар интизори муҷаввизи вуруд дар марзҳои Миср ва Урдун хабар додааст.
Дипломатияи Бразилия ҳамчунин ба ҳамлаҳои мукаррар ба ғайринизомиён дар нуқоти тавзеи кумакҳои башардӯстона ишора карда ва онро масдақи «нақзи фоҳиши ҳуқуқи башар» донистааст. Ин дар ҳолест, ки аз октябри 2023, нерӯҳои исроилӣ ҳудуди 60,000 Фаластиниро дар ҳамлаҳои ҳавоӣ, бомбборон ва тирандозӣ куштаанд, ки аксарияти онҳо занон ва кӯдакон будаанд.
