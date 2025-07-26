Баёнияи шадиддул-лаҳни Оятуллоҳ Систонӣ дар бораи ҷиноёти Исроил дар Ғазза / Қаҳтии густарда, виҷдонҳоро ба ларза меандозад

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абно — дар пайи тадовуми куштор ва муҳосираи мардуми мазлуми Фаластин дар минтақаи навори Ғазза, Ҳазрати Оятуллоҳил-Узмо Систонӣ (дам-зиллуҳу) дар баёнияе шадиддул-лаҳн нисбат ба фоҷиаи инсонӣ дар ин минтақа ношӣ аз қаҳтӣ ва камбуди маводи ғизоӣ ҳушдор доданд ва аз кишварҳои исломӣ хостанд барои поён додан ба ин вазъият, масъулона ва фаврӣ иқдом кунанд.
Матни комили тарҷумаи форсии ин баёния, ки аз умқи нигаронии марҷиъияти динии ҷаҳони ташайюъ нисбат ба ранҷи ғайринизомиёни фаластинӣ парда бармедорад, ба шарҳи зер аст:
Ба номи Худованди бахшандаи меҳрубон
Пас аз наздик ба ду соли қатл ва тахриби мудовом, ки садҳо ҳазор шаҳид ва маҷрӯҳ ва вайронии комили шаҳрҳо ва маҷмаъҳои маскуниро дар пай доштааст, мардуми мазлуми Фаластин дар навори Ғазза ин рӯзҳо аз шароити маъишатии бисёр вахим ранҷ мебаранд; ба вижа ба далели камбуди шадиди маводи ғизоӣ, ки муҷиби қаҳтии густардае шудааст, қаҳтӣ, ки ҳатто кӯдакон, беморон ва солеҳмандонро низ дар амон нагузоштааст.
Агарчи аз нерӯҳои ишғолгар чизе ҷуз ин ваҳшигарии фаҷеъ дар чорчуби талошҳои мустамарашон барои кӯчондани фаластиниён аз сарзаминашон интизор намеравад, аммо интизор меравад, ки кишварҳои ҷаҳон, ба вижа кишварҳои арабӣ ва исломӣ, иҷоза надиҳанд ин фоҷиаи инсонии бузург идома ёбад, балки талошҳои худро барои поён додан ба он дучандон карда ва тамом тавони худро барои водор кардани режими ишғолгар ва ҳомиёнаш ба фароҳам кардани имкони ирсоли маводи ғизоӣ ва сойир ниёзҳои маъишатӣ барои ғайринизомиёни бегуноҳ дар сареътарин замон мумкин ба кор гиранд.
Саҳнаҳои дилхироши қаҳтии фарогир дар Ғазза, ки дар расонаҳо мунташир мешавад, виҷдони ҳеҷ инсони боинсоферо ором намегузорад, чунончи Амирал-мӯъминин Алӣ ибни Абитолиб дар мавриди тааддӣ ба зане дар сарзаминҳои исломӣ фармуданд: Агар мусалмоне аз ин рӯйдод дақ кунад, маломатпазир нест, балки назди ман сазовор аст.
(29 Муҳаррам 1447 ҳ.қ.) баробар бо (3 Мурдод 1404 ҳ.ш.) Дафтари Оятуллоҳил-Узмо Систонӣ (дам-зиллуҳу) Наҷафи Ашраф
