Артиши Яман марҳилаи ҷадиди ташдиди ҳамлаҳо алайҳи режими саҳюнистиро эълом кард

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абна — Артиши Яман афзоиши сатҳи ҳамлаҳои низомӣ алайҳи режими саҳюнистиро бо оғози марҳилаи ҷадиди ҳамлаҳои дарёӣ эълом кард.
Сартиб «Яҳё Сареъ» сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман дар баёни низомии худ, ки аз шабакаи Ал-Масира пахш шуд, эълом кард: "Нерӯҳои мусаллаҳи Яман муқаррар кардааст, ки амалиёти низомии ҳимоятӣро шиддат бахшида ва марҳилаи чаҳоруми муҳосираи дарёии душмани саҳюнистӣро оғоз кунад."
Нерӯҳои мусаллаҳи Яман шомгоҳи якшанбе, 27 июли 2025, баёнияи ҷадиде содир карданд ва аз ташдиди амалиёти пуштибонии низомӣ ва оғози марҳилаи чаҳоруми муҳосираи дарёӣ алайҳи душман хабар доданд. Ин иқдом дар чорчуби вокуниш ба ҷанги наслкушии мудовими ишғолгарони исроилӣ алайҳи мардуми Фаластин дар навори Ғазза сурат мегирад.
Нерӯҳои мусаллаҳи Яман изҳор доштанд, ки «таҳаввулоти сареъ дар Фаластини ишғолӣ, ба вижа дар навори Ғазза, аз ҷумла идомаи ҷанги наслкушӣ ва шаҳодати ҳазорон Фаластинӣ дар натиҷаи таҷовуз ва муҳосираи мудовими моҳҳо, дар миёни сукути шармовари арабӣ, исломӣ ва байналмилалӣ дар ҳоли вуқӯъ аст.»
Дар ин баёния омадааст: «Яман, дар мувоҷеҳа бо тадовоми ин қатли омҳои ваҳшатнок ва ваҳшиёна ки дар таърихи муосири мо бесобиқа аст, худро дар баробари масъулияти динӣ, ахлоқӣ ва инсонӣ дар қиболи мазлумоне мебинад, ки рӯзона ва шабонарӯзӣ дар маърази куштор ва вайронӣ аз тариқи бомбборони ҳавоӣ, заминӣ ва дарёӣ ва гуруснагӣ ва ташнагӣ ношӣ аз муҳосираи шадид ва хафақаовар дар Ғаззаи муқовим ва сарбаланд қарор доранд. Ин барои ҳеҷ инсоне, чи расад ба арабҳо ва мусулмонон, қобили қабул нест.»
Бар асоси ин баёния, нерӯҳои мусаллаҳи Яман эълом карданд, ки «бо таваккул ва эътимод ба Худованди мутаол, тасмим гирифтаанд амалиёти пуштибонии низомии худро ташдид карда ва иҷрои марҳилаи чаҳоруми муҳосираи дарёӣ алайҳи душманро оғоз кунанд.»
Дар ин баёния тасриҳ шудааст, ки «ин марҳила шомили ҳадаф қарор додани тамоми киштиҳои мутааллиқ ба ҳар ширкате аст, ки бо бандарҳои «исроилӣ»-и душман сару кор дорад, сарфи назар аз миллияти он ширкат ва дар ҳар маконе, ки дар дастраси нерӯҳои мусаллаҳи Яман бошад.»
Нерӯҳои мусаллаҳи Яман ҳамчунин баробари пас аз судури баёния, ба ҳамаи ширкатҳо огоҳии мустақиме мабнӣ бар таваққуфи муомилоти худ бо бандарҳои Исроил содир карданд.
Онҳо огоҳӣ доданд, ки киштиҳое, ки ин огоҳиро нақз кунанд, «сарфи назар аз мақсадашон ва ҳар ҷое, ки мушакҳо ва паҳподҳои яманӣ битавонанд ба онҳо бирасанд», ҳадаф қарор хоҳанд гирифт.
Ин баёния аз ҳама кишварҳо хост то душмани исроилиро барои таваққуфи таҷовуз ва лағви муҳосираи навори Ғазза таҳти фишор қарор диҳанд ва таъкид кард, ки «ҳеҷ инсони озоде дар ин дунё наметавонад он чиро иттифоқ меафтад, бипазирад.»
Нерӯҳои мусаллаҳи Яман баёнияи худро бо таъкид бар ин ки иқдомоти онҳо «баёнгари тааҳуди ахлоқӣ ва инсонии онҳо ба беадолатии мардуми бародари Фаластин» аст, ба поён расонданд ва гуфтанд: «Тамоми амалиёти низомӣ баробари пас аз таваққуфи таҷовуз ба Ғазза ва лағви муҳосира мутаваққиф хоҳад шуд.»
