Муфтии Қудс аз вуруд ба Масҷидулақсо манъ шуд

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абна — Рӯзи якшанбе, нерӯҳои ишғолгари исроилӣ ҳукми расмӣ ба Шайх Муҳаммад Ҳусайн, муфтии аъзами Қудс ва Сарзаминҳои Фаластинӣ ва хатиби Масҷидулақсо, иблоғ карданд, ки бар асоси он вай ба муддати як ҳафта аз вуруд ба Масҷидулақсо манъ мешавад; ҳукме, ки мумкин аст тамдид шавад.
Бар асоси эъломи Стандории Қудс, нерӯҳои ишғолгар муфтии Ҳусайнро эҳзор карда ва ҳукми манъи вуруди ӯ ба Масҷидулақсоро, ки ба муддати ҳашт рӯзи дигар низ қобили тамдид аст, ба ӯ таслим карданд. Иллати ин иқдом суханони вай дар бораи Ғазза дар хутбаи намози ҷумъа унвон шудааст.
Шайх Муҳаммад Ҳусайн дар ин бора таъйид кард, ки субҳи рӯзи якшанбе барои бозҷӯӣ тавассути Созмони иттилооти Исроил ба яке аз марокиз дар дохили бахши қадимии шаҳр эҳзор шудааст. Ин эҳзор пас аз он сурат гирифт, ки ӯ дар хутбаи ҷумъа ба интиқод аз сиёсати гуруснагидиҳии Исроил алайҳи мардуми Фаластин дар Ғазза пардохт.
Шоёни зикр аст, ки нерӯҳои ишғолгар ҷумъаи гузашта низ Шайх Ҳусайнро аз саҳнҳои Масҷидулақсо боздошт карда буданд, аммо пас аз муддате озод шуд.
