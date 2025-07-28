Ҳашди Шаъбӣ: Бо ҳеҷ шахсе, ки аз амрҳо сарпечӣ кунад, мусомеҳа нахоҳем кард

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абна — Созмони Ҳашди Шаъбии Ироқ таъкид кард, ки ин созмон бо ҳеҷ шахсе, ки аз амрҳо сарпечӣ ё бар хилофи чорчубаҳои амниятии маъмул амал кунад, мусомеҳа нахоҳад кард.
Ба гузориши хабаргузории расмии Ироқ, ин созмон ишора кард, ки ба вуҷуд омадааст то сипаре барои меҳан ва дар имтидоди ниҳодҳои амниятии расмӣ бошад.
Ҳашди Шаъбӣ таъкид кард, ки зери сояи ҳукумат ва раҳбарии машруи он амал мекунад ва ҳаргуна иқдоми инфиродӣ ё ҷамъӣ хориҷ аз ин чорчуб, нақзи қонун ба шумор меравад.
Нахуствазир ва Фармондеҳи кулли нерӯҳои мусаллаҳи Ироқ пештар тайи як нишасти амниятии изтирорӣ, бар лузуми муҳокимаи омилони таарруз ба яке аз идороти Вазорати кишоварзӣ дар Бағдод таъкид кард.
Вазорати кишвари Ироқ бо ишора ба боздошти 14 фарди мусаллаҳ дар пайи иқдоми мусаллаҳона дар Бағдод, таъкид кард, ки иҷозат нахоҳад дод ҳеҷ касе ба ниҳодҳои ҳукумат таарруз кунад ё таҳдиде барои ҳокимияти қонун бошад.
Пеш аз ин низ нахуствазир ва Фармондеҳи кулли нерӯҳои мусаллаҳи Ироқ дастури ташкили кумитаи таҳқиқотии олӣ дар пайи ҳодисаи ахир дар яке аз идороти Вазорати кишоварзӣ дар Бағдод ро содир карда буд.
