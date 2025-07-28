Ҳатто як лаҳза ҳам аз афзоиши омодагиҳои дифоӣ ғофил намондем.

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абна — Сардори сарбоз Алимуҳаммад Ноинӣ дар бораи ҳазёнгуии вазири ҷанги режими саҳюнистӣ алайҳи Эрон изҳор дошт: "Ин ҳазёнгуиҳо бештар ҷанбаи амалиёти равонӣ дорад; аммо нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳатто барои як лаҳза ҳам аз афзоиши омодагиҳои дифоӣ, ғофил нашудаанд."
Вай бо ишора ба таҷрибаи муваффақи амалиёти «Ваъдаи Содиқ» ва натоиҷи ҷанги таҳмилии 12-рӯза, афзуд: "Душман талош мекунад, ки бо эҷоди фазои изтироб, амнияти равонӣи ҷомеаро мухтал кунад; ин дар ҳолест, ки ҳам қудрати сахт ва ҳам қудрати нарми Эронро ба хубӣ озмудааст."
Вай бо баёни ин ки «қудрати сахти мо қудрати падофандӣ ва офандии дар абъоди мухталиф буд, ки тамоми муҳосиботи душманро дар ҳам шикаст», гуфт: «Қудрати нарми Ҷумҳурии Исломӣ низ раҳбарии ҳушмандона, боварҳои динии мардум ва ваҳдати миллӣ буд, ки тавтеаҳои душманро бетаъсир кард."
Сухангӯи Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ хотирнишон кард: Режими саҳюнистӣ дар ҷанги таҳмилии 12-рӯза музтар шуд ва агар амалиёти мушакии нерӯҳои мусаллаҳи Эрон бо ҳамон шиддат идома меёфт, имрӯз аз ин режим чизе боқӣ намонда буд.
