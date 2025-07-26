Ҳамлаи яманиҳо бо мушаки фаросавт ба шаҳри Бир-ус-Сабъ дар ҷануби Исроил

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абно — Артиши Исроил эълом кард, ки як мушакро, ки аз Яман шиллик шуда буд, раҳгирӣ кардааст. Дар ҳамин ҳол, сомонаҳои ҳушдори артиши Исроил, оژирҳои хатарро дар манотиқи Каронаи Бохтарӣ, Саҳрои Нақб ва атрофи Баҳри Мурда ба садо дароварданд.
Пеш аз ин, артиши Исроил гуфта буд, ки шиллики як мушак аз Яманро шиносоӣ карда ва дар ҳоли талош барои раҳгирии он аст. Ҳамзамон, дар шабакаҳои иҷтимоӣ тасовире мунташир шуда, ки садои инфиҷорҳоеро, ки гуфта мешавад ношӣ аз амалиёти падофандии Исроил буда, нишон медиҳанд.
Аз сӯи дигар, нерӯҳои мусаллаҳи Яман эълом карданд, ки амалиёти вижаеро бо шиллики мушаки «фаросавт» ба сӯи шаҳри «Бир-ус-Сабъ» дар ҷануби Исроил анҷом додаанд.
Яҳё Сареъ, сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман низ эълом кард, ки ин гурӯҳ бо се паҳпод, аҳдофи ҳаётӣ дар шаҳрҳои «Эйлот», «Асқалон» ва «Ал-Хадира»-ро ҳадаф қарор додааст.
Вай ҳушдор дод, ки гузинаҳои бештаре барои ташдиди ҳамлаҳо дар ҳоли баррасӣ аст ва ин иқдомот дар вокуниш ба тадовуми таҷовуз, муҳосира ва ҷанги гуруснагӣ ва насликушӣ дар Ғазза, сурат мегирад.
Ин ҳамлаҳо дар ҳоле рух медиҳад, ки нерӯҳои мусаллаҳи Яман дар ҳафтаҳои ахир ҳамлаҳои мушакӣ ва паҳподии худ ба аҳдофи исроилӣ аз ҷумла фурудгоҳи Бен-Гурион ва бандари Эйлотро афзоиш додааст.
