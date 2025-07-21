Ҷанги 12-рӯзаи Эрон, намунае барои муқобила бо истикбор аст/ Беш аз як миллион яманӣ барои ҷанг бо режими саҳюнистӣ омӯзиш дидаанд

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(ъ) ـ Абно ـ «Аҳмад ал-Имом» намояндаи вижаи фарҳангии Ансоруллоҳи Яман дар Эрон, дар нишасти хабарии рӯзи якшанбе, ки дар хабаргузории Донишҷӯ баргузор шуд, зимни таслияти айёми Ошуро ва солрӯзи шаҳодати Ҳазрати Сайид-уш-Шуҳадо(ъ) ва Имом Зайд ибни Алӣ(ъ) гуфт: Шаҳодати Имом Зайд, яке аз аиммаи Аҳли Байт(ъ) дар Яман, мусибати дарднок аст. Ба ҳамин муносибат, сафири муҳтарами Яман дар барномаи дигар ҳузур доранд, ки ба бобати ғайбаташон пузиш металабам.
Вай афзуд: Имом Зайд, фарзанди Имом Саҷҷод(ъ) ва аз шогирдони барҷастаи мактаби Карбало буданд, ки дар баробари ҳукумати Умавии Абдулмалик ибни Марвон қиём карданд. Инқилоби эшон, истимрори қиёми Имом Ҳусайн(ъ) алайҳи зулми замона буд; қиёме бар мабнои ҷиҳод ва басират. Имом Зайд дар баробари Ҳишом ибни Абдулмалик истод ва ба шаҳодат расид. Имом Содиқ(ъ) низ аз эшон таҷлили фаровон кардаанд.
Аҳмад ал-Имом дар идома ба таҳаввулоти минтақа ишора кард ва бо табрики пирӯзии Эрон дар ҷанги 12-рӯзаи ахир бо Амрико ва Исроил гуфт: Ин пирӯзӣ, натиҷаи авомиле чун таваккал ба Худо, раҳбарии ҳакимонаи Имом Хоманаӣ, ҳамбастагии миллати Эрон ва қудрати мушакӣ ва паҳподии бумии кишвар аст. Расонаҳо бояд ин муаллифаҳоро ба мардум бишносонанд ва дар ҷиҳоди табиин нақшофарӣ кунанд.
Вай афзуд: Дар ин ҷанги расонаӣ, расонаҳои эронӣ вазифаи худро ба хубӣ ифо карданд, то он ҷо ки душмани саҳюнистӣ ҳатто Садо ва Симои Эронро ҳадаф қарор дод. Расона, яке аз муҳимтарин абзорҳо дар набардҳои имрӯз аст.
Намояндаи Ансоруллоҳ бо ишора ба ҷиноёт дар Ғазза, шароити онро бисёр дарднок тавсиф кард ва гуфт: Ҳар рӯз беш аз 100 нафар дар Ғазза кушта мешаванд; на фақат аз бомбаборон балки аз гуруснагии шадид. Ин фоҷиа бояд мавриди таваҷҷуҳи расонаҳо ва ниҳодҳои башардӯстона қарор гирад.
Вай афзуд: Таҳаррукот дар Яман мардумӣ, низомӣ ва расмӣ аст. Таҳрими колоҳои исроилӣ ва амрикоӣ дар Яман ба шиддат иҷро мешавад ва метавон ин иқдомро барои кумак ба мардуми Ғазза дар кишварҳои дигар низ густариш дод. То кунун беш аз як миллион яманӣ барои ҷанг бо режими саҳюнистӣ омӯзиш дидаанд. Мо талош кардаем басиҷи мардумиро алайҳи режими саҳюнистӣ созмондиҳӣ кунем.
Намояндаи Ансоруллоҳ идома дод: Роҳпаймоиҳои ҳафтагӣ бо ҳузури миллионҳо нафар дар Яман баргузор мешавад ва душман бо шӯръапаҳнӣ мекӯшад моҳияти ин ҳаракатҳоро таҳриф кунад. Дар ҳузаи низомӣ низ амалиёт алайҳи Исроил бо ҳамоҳангии комил бо Ҳамос ва меҳвари муқовамат идома дорад ва рӯзона мушакҳое ба самти сарзаминҳои ишғолӣ шиллик мешавад.
Вай бо баёни ин ки «авлавияти мо ҷанг бо Исроил аст», хотирнишон кард: Яман бо вуҷуди ҳамлаҳои шадид аз сӯи Амрико, Арабистон ва Исроил, дар ин набард пирӯз шуд ва Амрико ночор ба ақибнишинӣ шуд. Имрӯз, Исроил барои вуруд ба ҳудуди Яман ночор аст аз масири дарё ворид шавад, зеро падофанди ҳавоии мо тақвият шудааст.
Аҳмад ал-Имом таъкид кард: Расонаҳои меҳвари муқовамат бояд барои ҳимоят аз Ғазза ҳамоҳанг ва ҳам-афзо амал кунанд. Ҳеҷ пирӯзие ба даст намеояд магар бо ваҳдат.
Намояндаи Ансоруллоҳ дар посух ба саволе дар мавриди иддаоҳои матраҳшуда дар иртибот бо ирсоли силоҳ ба Яман аз сӯи Эрон гуфт: Мо бо таваккал ба Худо, иқдом ба сохти силоҳ кардем. Ин мавзӯъ қабл аз ҷанг ва ҳамлаи Арабистон ба Яман оғоз шуда буд ва мо акнун бо силоҳе меҷангем, ки худамон сохтаем ва дӯстони мо дар ҳоли сохти силоҳ ҳастанд ва ахборе мабнӣ бар ирсоли силоҳ аз сӯи Эрон ба Яман воқеият надорад.
Вай дар посух ба саволе дар иртибот бо таҳримҳо алайҳи Яман ва таъсири он бар мардуми ин кишвар бо баёни ин ки душманон талош кардаанд, ки аз тарафи заминӣ, осмонӣ ва дар абъоди мухталиф Яманро таҳрим кунанд, афзуд: Бештари яманиҳо кишоварз ҳастанд ва мо дар ҳузаи кишоварзӣ нисбатан худ-кофӣ ҳастем ва бештари таъсири таҳримҳо бар ҳузаи дармон ва беморон аст ва мардуми Яман бо иттиҳоде, ки бо якдигар доранд иҷоза надодаанд, ки таҳримҳо хеле таъсир бар онҳо бигузорад.
Ин мақоми Ансоруллоҳи Яман дар Эрон, дар ин нишасти хабарӣ таъкид кард: Қазияи Фаластин, як қазияи асосӣ барои Яман аст ва мо аз ҳамон бачагӣ мавзӯъи Фаластин барои мо муҳим будааст ва ин дар фарҳанги Яман аст.
Аҳмад ал-Имом ҳамчунин эълом кард: Амалиётҳои низомии Яман алайҳи киштиҳое, ки ба мақсади Исроил ҳаракат мекунанд то рафъи комили Ғазза идома хоҳад дошт.
