Даъват ба эътисоби саросарӣ дар соҳили Ғарбӣ

Ба гузориши Хабаргузории Аҳлулбайт(а) — Абно — гуруҳҳои мухталиф дар соҳили Ғарбӣ сокинони ин минтақаро ба эътисоби саросарӣ дар ҳимоят аз навори Ғазза даъват карданд.
Сокинони соҳили Ғарбӣ қарор аст имрӯз якшанбе бар асоси ин фарохон бо эътисоби саросарӣ, мухолифати худро бо муҳосираи навори Ғазза ва гуруснагӣ додани мардуми ин минтақа эълом кунанд.
Ҷунбиши муқовимати исломии Фаластин (Ҳамос) низ дар баёнияе дар ҳимоят аз ин тарҳ, аз умматҳои исломӣ ва арабӣ хост то имрӯз ва рӯзҳои ояндаро ба рӯзи хашм аз сиёсатҳои ишғолгарон табдил кунанд.
Ин ҷунбиш аз озодагони умматҳои исломӣ ва арабӣ ва дигар озодагони ҷаҳон хост то бо баргузории тазоҳурот густарда, ҳамбастагӣ ва эътисоб, барои наҷоти сокинони навори Ғазза аз хатари марг бар асари гуруснагӣ ва ташнагӣ ба ин пӯшиш бипайванданд.
Ҷунбиши Ҳамос ҳамчунин аз ҳамаи озодагони ҷаҳон хост то аз тариқи фишорҳои сиёсӣ, дипломатӣ, парлумонӣ, коргарӣ ва донишҷӯӣ бо навори Ғазза эъломи ҳамбастагӣ кунанд ва то таваққуфи ҷанги ваҳшиёна ва поёни муҳосираи ин минтақа ба ҳимоят аз миллати Фаластин идома диҳанд.
