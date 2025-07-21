Арақчӣ: Ҳар гуна талоши 3 кишвари аврупоӣ барои эҳёи қатъномаҳои лағвшудаи Шӯрои Амният ботил аст

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) – Абно – Сайид Аббос Арақчӣ дар номае ба Антонио Гутерреш, Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, Раиси Шӯрои Амният, Кая Каллас, Намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо ва аъзои Шӯрои Амнияти Созмони Милал тавзеҳ додааст, ки чаро се кишвари аврупоӣ аз ҳеҷ гуна машрӯияти ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва ахлоқӣ барои фаъолсозии созукорҳои Барҷом ва қатъномаи 2231 Шӯрои Амният (тасвиби 2015) бархурдор нестанд.
Матни номаи Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон ба шарҳи зерин аст:
Бисмиллоҳирраҳмонирраҳим
Ҷаноби олӣ,
Бо таваҷҷуҳ ба иддаоҳои ахири Фаронса, Олмон ва Бритониё (E3) мабнӣ бар ҳифзи ҳаққи иддаоии худ барои фаъолсозии механизми ҳаллу фасли ихтилоф (DRM) таҳти банди 36 ва 37 Барномаи ҷомеи иқдоми муштарак (Барҷом) ё банди 11 то 13 қатъномаи 2231 Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид ва аъмоли муҷаддади қатъномаҳои пешини Шӯрои Амният, ки қаблан хотима ёфта буданд, ин номаро ба манзури ҷалби таваҷҷуҳи Шумо ба маҷмӯае аз изҳорот ва иқдомоти E3, ки нақзи сареҳи тааҳҳудоти онҳо таҳти қатъномаи 2231 Шӯрои Амният (2015), Барҷом ва ба таври куллӣ ҳуқуқи байналмилал маҳсуб мешавад, хатоб ба Шумо навиштаам.
Бо иноят ба ин ки Барҷом кишварҳои имзокунандаро на ба унвони тарафҳо, балки ба унвони "мушорикаткунандагон" муаррифӣ мекунад, ки ин нишондиҳандаи моҳияти ин тавофуқ ба унвони як барномаи иқдом ва на як муоҳида аст, вазъияти мушорикаткунандагӣ шароите динамикӣ аст, ки машрут ба пойбандӣ ҳамроҳ бо ҳусни ният, аз ҷумла ифои нақши мустаммир дар иҷрои маводи тавофуқ мебошад. Бо таваҷҷуҳ ба ин ки иқдомот ва мавзеъҳои иттихозшуда аз ҷониби E3 ба таври бунёдӣ бо мушорикат дар Барҷом носозгор аст, ҳар гуна тавассул ба механизми ҳаллу фасли ихтилоф (DRM) ё тадобири ҷубронӣ ботил ва беэътибор аст.
Мутаассифона, ҳамин рафтори ғайриқонунӣ дар изҳороти Иттиҳоди Аврупо низ ба воситаи Намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо барои умури хориҷӣ ва сиёсати амниятӣ, ки ба унвони ҳамоҳангсози Барҷом амал мекунад, мушоҳида шудааст. Ин раванди нигаронкунанда, ки таҷаллии ошкори рафтор ҳамроҳ бо сӯъи ният бо ҳадафи маҳрум кардани Ҷумҳурии Исломии Эрон аз ҳуқуқи худ таҳти Муоҳидаи манъи густариши силоҳҳои ҳастаӣ (NPT) аст, бо изҳороте ҳамроҳ шудааст, ки аз қасди сӯъи истифода аз механизмҳои пешбинишуда дар қатъномаи 2231 (2015) ва Барҷом барои аъмоли муҷаддади қатъномаҳое, ки аз ҷониби қатъномаи 2231 (2015) хотима ёфта буданд, ҳикоят доранд.
Ҳамон гуна ки дар мукотиботи мутааддид, аз ҷумла номаи муаррихи 20 июли 2021 ва пайвастҳои он (A/75/968-S/2021/669), ки аз ҷониби Вазири корҳои хориҷии вақти Ҷумҳурии Исломии Эрон хатоб ба Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид навишта шуда, ташреҳ гардидааст, ба далелҳои мутааддид, ҳуқуқӣ, равияӣ ва моҳиявӣ, E3/Иттиҳоди Аврупо ба таври қонунӣ наметавонанд ба механизми ҳаллу фасли ихтилоф (DRM) таҳти Барҷом ё қатъномаи 2231 тавассул кунанд.
Ҳамон тавр ки дар мукотиботи расмии муаррихи 25 июни 2019, 17 июли 2019, 29 январи 2020 ва 10 марти 2020 таъкид шудааст, Эрон қаблан механизми ҳаллу фасли ихтилоф таҳти банди 36-ро ҷиҳати расидагӣ ба адами иҷрои аслии тааҳҳудот фаъол карда ва онро ба таври комил тай намудааст ва аз ин рӯ, ҳар гуна тавассули баъдӣ аз ҷониби E3/Иттиҳоди Аврупо ғайриқобили қабул аст.
1. Такмили фароянди ҳуқуқӣ ва равияии банди 36 Барҷом
Ба дунболи хуруҷи ғайриқонунии Иёлоти Муттаҳида аз тавофуқ ва аъмоли муҷаддади таҳримҳо, Ҷумҳурии Исломии Эрон дар таърихи 10 майи 2018 механизми ҳаллу фасли ихтилоф (DRM)-ро таҳти банди 36 Барҷом ба таври расмӣ фаъол намуд. Агарчи Эрон ҳақ дошт фавран аз иҷрои тааҳҳудоти худ даст бикашад, аммо бо ҳусни ният амал намуда ва тадобири ҷубронии худро ба таъхир андохт, то ба E3/Иттиҳоди Аврупо барои анҷом додани тааҳҳудоташон фурсат дода бошад. Ин мудоро ба таври муфассал дар номаҳои ирсолшуда ба ҳамоҳангсози Барҷом мустанад шудааст, ки дар онҳо Эрон мукарраран мавриди қусӯри E3/Иттиҳоди Аврупо-ро мушаххас кардааст.
Номаи 6 ноябри 2018: Эрон шикоятҳои худ дар хусуси адами анҷоми тааҳҳудот аз ҷониби E3/Иттиҳоди Аврупо-ро ташреҳ намуда ва тасриҳ намуд, ки аллакай хуруҷи Иёлоти Муттаҳида, E3/Иттиҳоди Аврупо ҳамчунон тааҳҳуди мустақил барои ҳиросат аз манофеи иқтисодии Эрон доранд. Адами анҷоми ин тааҳҳудот, ба вижа дар мавриди каналҳои оддии бонкӣ ва молиявӣ, боис ба тазъифи судуммандии тавофуқ шуда буд.
Номаи 8 майи 2019: Эрон расман ба ҳамоҳангсоз иттилоъ дод, ки фарояндҳои DRM-ро ба итмом расонида ва тадобири ҷубронии худро оғоз хоҳад кард. Алирағми ташкили чандин нишасти Комиссияи муштарак барои баррасии нақзи тааҳҳудот аз ҷониби E3/Иттиҳоди Аврупо ва Амрико, ҳеҷ яке аз нигарониҳои аслии Эрон, назири эҳёи каналҳои тиҷорӣ ва молии зарурӣ баррасӣ нашуд.
Дар мукотиботи баъдӣ – аз ҷумла номаҳои 25 июни 2019 ва 29 январи 2020 – тасриҳ шуд, ки Эрон на танҳо чандин бор бо ҳусни ният банди 36-ро фаъол карда, балки дархости ҷаласоти вазирон барои баррасии идомаи адами анҷоми тааҳҳудот аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо-ро низ матраҳ намудааст. Эрон, ки дар ин хусус ҳатто аз илзомоти Барҷом низ фаротар рафта буд, таъкид мекунад, ки ҳар гуна талоши ҷадиди E3/Иттиҳоди Аврупо барои фаъолсозии ҳамин банд муғойир бо усули бунёдии инсоф ва ҳусни ният мундарҷ дар Барҷом ва ҳуқуқи байналмилал аст.
2. Адами салоҳияти ҳуқуқии E3 барои фаъолсозии механизмҳои Барҷом
Як амри тасбитшуда дар ҳуқуқи байналмилал ин аст, ки тарафе, ки дар ифои тааҳҳудоти худ қусӯр дошта, наметавонад аз мазоёи ҳамон тавофуқе, ки нақз кардааст, баҳраманд шавад. Девони байналмилалии додгоҳӣ (ICJ) дар назарияи машваратии Намибия (1971) унвон кардааст, ки тарафе, ки тааҳҳудоти худро инкор намуда ё иҷро намекунад, наметавонад иддаои ҳифзи ҳуқуқеро дошта бошад, ки муддаӣ аст аз он робита ношӣ мешавад.
а) Адами анҷоми тааҳҳудот аз ҷониби E3/Иттиҳоди Аврупоӣ: Дар мукотиботи мутааддид, ба вижа номаҳои хатоб ба ҳамоҳангсози Комиссияи муштараки Барҷом, монанди номаҳои 17 июли 2019 ва 10 марти 2020, Эрон мавриди мутааддиди нақзи тааҳҳудот аз ҷониби E3/Иттиҳоди Аврупо-ро баршумурд, аз ҷумла адами ҳифзи осори рафъи таҳримҳои муқарраршуда зимни бандҳои 3, 4 ва 5 пайвасти дуввуми Барҷом; адами эҷоди ҳар гуна механизми амалӣ барои муҳофизат аз фаъолони иқтисодии аврупоӣ дар баробари таҳримҳои сановаии Амрико ва талошҳои нокофӣ барои тадовуми тиҷорати қонунӣ бо Эрон. Ин тахаллуфоти ҷуброннашуда мабонии ҳуқуқии E3 барои фаъолсозии DRM-ро тазъиф мекунад.
б) Қатъномаи 2231 Шӯрои Амният (2015): Ин қатънома Барҷомро таъйид карда ва ба диққат механизми чандмарҳилаӣ барои ҷилавгирӣ аз аъмоли муҷаддади таҳримҳо ба сурати худсарона ва ғайриқонунӣ тарроҳӣ кардааст. Фаъолсозии DRM дар айнӣ нодида ангоштани шикоятҳои мустанад Эрон аз адами анҷоми тааҳҳудот, муғойир бо ҳадафи ин қатънома дар таъмини пойбандӣ мутавозин ва тоам бо ҳусни ният ҳамаи тарафҳо аст.
3. Талошҳои тоам бо ҳусни нияти Эрон ва адами анҷоми тааҳҳудот аз ҷониби E3
Эрон пас аз хуруҷи Амрико беш аз як сол сабр ва мудоро нишон дод ва танҳо пас аз он ба тадриҷ тадобири ҷубронии худро мутобиқи банди 36 Барҷом иҷро кард. Ҳамон гуна ки дар номаи 25 июни 2019 ташреҳ шуда, Эрон танҳо пас аз дархостҳои мукаррар барои иқдоми муассир аз сӯи E3/Иттиҳоди Аврупо тадобири ҷуброниро ба иҷро гузошт. Ин талошҳо аз ҷумла шомили мавриди зерин буд:
а) Баргузории ҷаласот дар сатҳи вазирон: Эрон дархости ташкили фаврии Комиссияи муштараки Барҷомро барои баррасии таъсири таҳримҳои Амрико ва кӯтоҳиҳои E3/Иттиҳоди Аврупо дар таъмини манофеи иқтисодии мавриди интизор барои мардуми Эрон ироа кард. Агарчи дар 6 июл ва 24 сентябри 2018 баёнияҳо содир шуд, аммо E3/Иттиҳоди Аврупо иқдомоти ваъдадодашуда монанди тасҳили содироти нафт ва одисозии равобити бонкӣ-ро муҳаққақ накарданд.
б) Ироаи мадорики дақиқ аз адами анҷоми тааҳҳудот: Номаҳои Эрон борҳо ба мавориде ишора кардаанд, ки дар онҳо E3 ба ҷои иҷрои тааҳҳудоти мустақил, худ сиёсатҳои худро бо маъракаи фишори ҳаддаксарии Амрико ҳамоҳанг карданд. Ин муғойират бо тааҳҳудот ба вижа замоне мушаххастар шуд, ки бонкҳо ва муассисоти молӣ аз бозори Эрон хориҷ шуданд ё хадамоти худро маҳдуд карданд, ки ин нишон медод манофеи иқтисодии ваъдашуда дар Барҷом муҳаққақ нашудааст.
в) Дархости гуфтугӯ: Дар номаи муаррихи 10 марти 2020 бори дигар бар тамоюли Эрон барои идомаи гуфтугӯҳо дар ҳар сатҳе ба манзури бозгашт аз тадобири ҷубронӣ, ки ба таври қонунӣ ва дар интибоқи комил бо банди 36 Барҷом иттихоз шуда буд, таъкид шуд. Бо ин ҳол E3 ҳамчунон ба ишора ба "тавофуқи беҳтар ё чорчӯби дарозмуддаттар", ки фаротар аз маҳдудаи Барҷом буда ва бо замонбандиҳои музокирашуда дар соли 2015 ва мундарҷ дар қатъномаи 2231 Шӯрои Амният дар тазод идома дод.
Бо таваҷҷуҳ ба нукоти фавқ ба вузӯҳ мушаххас аст, ки:
1. Эрон фароянди DRM-ро такмил намудааст. Ҷумҳурии Исломии Эрон кулли марҳилаҳои мундарҷ дар банди 36 Барҷомро бо ҳусни ният оғоз намуда ва ба поён расонидааст. Эрон, ки ҳеҷ тавон мутаносибе дарёфт накарда буд, танҳо пас аз мукотиботи густурда, ҷаласоти вазирон ва ихтороти расмӣ тадобири ҷубронии мутаносиберо оғоз кард. Ҳар гуна талоши баъдии E3 барои бозгушоӣ ё дасткорӣ ҳамин механизм ғайриқобили қабул аст.
2. E3 фоқиди салоҳияти ҳуқуқӣ аст. Аз онҷо ки E3/Иттиҳоди Аврупо худ ба тааҳҳудоти калидӣ аз ҷумла тасҳили тиҷорат, ҷилавгирӣ аз асарҳои фаромарзии таҳримҳои Амрико ва амал ба ваъдаҳои додашуда дар баёнияҳои вазирон дар соли 2018 пойбанд набошанд, фоқиди салоҳияти лозим барои фаъолсозии механизми DRM алайҳи Эрон ҳастанд.
3. Сӯъи истифода аз фароянд. Талош барои фаъолсозии бозгашти фаврии таҳримҳо дар ин шароит, бо нодида гирифтани воқеиятҳои мустақар ва мукотиботи қаблӣ мисдоқи сӯъи истифода аз фароянд аст, ки ҷомеаи байналмилал бояд онро рад кунад.
Дар ҳафтаҳои ахир E3/Иттиҳоди Аврупо ба сароҳат таҷовузоти бидуни таҳрик ва бепарвои режими Исроил ва мутаъақибан Амрикоро – ки дуруст дар миёнаи музокироти ҳастаӣ байни Эрон ва Иёлоти Муттаҳида рух дод – алайҳи тасоилоти ҳастаӣ таҳти посбониҳои Ожонс ва манотиқи маскунӣ, ки мунҷар ба куштори теъдоди бешуморе аз занон ва кӯдакон ва ҳамчунин қатл ҳамроҳ бо хунукдилӣ донишмандон ва фармондеҳони низомии хориҷ аз хидмат шуд, таъйид намуда, мавриди ҳимоят қарор дода ва фаъолона ба он кумак намудаанд. Ин иқдомот ҳамагӣ нақзи сареҳи ҳуқуқи байналмилал ҳастанд ва раҳбарони E3 дар ин ҷиноёти ҷангӣ шарик ҳастанд. Иқдомот ва изҳороти кишварҳои E3, ки ба таври хулоса дар зер тавзеҳ дода шудааст, онҳоро ба муовинони ин ҷиноёти ҷангӣ табдил карда ва ҳар иддаоеро мабнӣ бар ҳусни ният ва тааҳҳуд ба қатъномаи 2231 Шӯрои Амният (2015) ва Барҷом беасос ва ғалат сохтааст.
Изҳороти шармовари Мертс, Садри Аъзами Олмон дар таърихи 17 июни 2025 мабнӣ бар ин ки "ин кори касифест, ки Исроил барои ҳамаи мо анҷом медиҳад", иқрори возеҳ ба тақсир ва мушорикати Олмон ва дигар раҳбарони E3 дар ин иқдоми таҷовузкорона аст.
Ба ҳамин тартиб Фаронса ва Бритониё низ ба ҷои маҳкумияти таҷовузи ин режим алайҳи мардуми Эрон, ки танҳо дар бозгашти замонӣ 13 июн то 24 июни 2025 ҷони беш аз 1000 нафарро гирифт, бо тарҳи иддаои "ҳаққи дифоъи Исроил" аз ҳамлаҳои таҳрикнашуда алайҳи Эрон ҳимоят карданд. Ин кишварҳо ҳамчунин бо таъмини таслиҳот ва муҳиммот барои мутаҷовиз, ба ҳамлаи режими Исроил кумак мустақим кардаанд. Фаронса сароҳатан ба ироаи кумакҳои низомии мустақим ба ин режим эътироф кардааст, чунонки дар изҳороти Вазири дифоъи ин кишвар Себастян Лекорну дар таърихи 25 июни 2025 мушоҳида мешавад, ки бо баёни ин ки артиши Фаронса бо истифода аз ҷангбаҳо ва мушакҳои сатҳ ба ҳаво камтар аз даҳ паҳпадро сарнагун карда, ба ҳамдастӣ дар дифоъ аз мутаҷовиз ва мамониат аз аъмоли ҳаққи дифоъи машруъи Эрон иқрор кард.
Ин алгуи кумакҳои моддӣ, ҳимояти олонӣ ва ҳамоҳангии амалиётӣ бо як ҳамлаи низомии хориҷӣ алайҳи тасоилоти таҳти посбонӣ, Эрон фаротар аз ҷонибдории дипломатӣ буда ва ба маънии муовинат мустақим дар таҷовузи ғайриқонунӣ аст. Ин иқдомот на танҳо боқимондаи эътибори E3 ба унвони мушорикаткунандагон бо ҳусни ният-ро аз байн бурда, балки боиси тағйири аслии дар шароите шудааст, ки Барҷом таҳти он мунъақид гардид. Куллияти чорчӯби тааҳҳудот ва интизороти мутақобиле, ки замоне пояҳои ин тавофуқро ташкил медод, бо ҳамсуии E3 бо сиёсатҳое, ки ҳадафашон барчидани қаҳрии барномаи сулҳомези ҳастаии Эрон аз тариқи роҳҳои фароқазоӣ аст, дар ҳам шикастааст.
Ҳатто Иттиҳоди Аврупо ба унвони ҳамоҳангсози Барҷом низ бо зери суол бурдани ҳуқуқи қонунии Эрон ва дархости "таваққуфи барномаи ҳастаии Эрон" ҳамонгуна ки Кая Каллас, намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо дар умури хориҷӣ ва сиёсати амниятӣ дар 1 июли 2025 баён кард, аз тааҳҳудоти худ тахаттуф кардааст.
Ин иқророт E3-ро нисбат ба пардохти ҷуброн ва ҷуброни хисорот ба Эрон масъул намуда ва ҳар гуна мабнои ҳуқуқӣ, ахлоқӣ ё сиёсиро барои фаъолсозии фурсатталабонаи механизми ҳаллу фасли ихтилоф аз онҳо салб мекунад. Дар ҳақиқат, раҳбарони E3 бояд ба унвони муттаҳамони муовинат дар ҷиноёти ҷангӣ дар маҳокими кайфарии байналмилалӣ посухгӯ бошанд, на ин ки дар Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид ба унвони муддаӣ зоҳир шаванд.
Изҳороти нафратангези вазирони хориҷаи гурӯҳи Ҳафт – ки шомили вазирони хориҷаи E3 низ мешавад – дар таърихи 1 июли 2025 мабнӣ бар ин ки "мо... аз Эрон мехоҳем аз бозсозии фаъолиятҳои ғанисозии ғайримуҷаввиз худдорӣ кунад" ба вузӯҳ нишон медиҳад, ки E3 бо радди поётарин асли Барҷом – яъне ғанисозии Эрон – ва мушорикати фаъол дар тахриби хатарноки он аз тариқи як ҷанги таҷовузкоронаи таҳрикнашуда дуруст дар миёнаи музокироти дипломатӣ амалан аз нақши худ ба унвони мушорикаткунандагон дар "Барҷом" канорагирӣ кардаанд.
Бидуни шак далелҳои муҳкаме вуҷуд дорад, ки E3/Иттиҳоди Аврупоро аз ҳар гуна мабнои тоам бо ҳусни ният таҳти Барҷом ва қатъномаи 2231 маҳрум мекунад ва бинобар ин аз назари ҳуқуқӣ дар мавзеъе нестанд, ки битавонанд ба шакли номуҷаввиз ва бо сӯъи ният ошкор ба механизмҳои Барҷом тавассул кунанд. Бар асоси маводи Барномаи ҷомеи иқдоми муштарак (Барҷом), ин тавофуқ аъзои худро на ба унвони тарафҳо ба мафҳуми суннатӣ, муоҳида, балки ба унвони "мушорикаткунандагон" муаррифӣ мекунад. Ин унвон сарфи назар аз як тафовути маъноӣ нест, балки бозтоби як мафҳуми корбурдӣ аст. Мушорикаткунандагӣ як вазъияти собит нест, ки як бор барои ҳамеша ба даст омада, бошад, балки шароите динамикӣ аст, ки машрут ба тааҳҳуди мустаммир, пойбандӣ бо ҳусни ният ва илтизоми пойдор ба ҳадаф ва манзури тавофуқ мебошад. E3 – муташаккил аз Фаронса, Олмон ва Бритониё – дар инҳирофе ошкор аз ин илзомот дар солҳои ахир ва ба вижа дар моҳҳои гузашта мавзеъҳое иттихоз карда ва иқдомоте анҷом додаанд, ки асосан бо масъулиятҳо ва шароити лозим барои ширкаткунандагони Барҷом носозгор аст.
Бо таваҷҷуҳ ба мавориди фавқ ба вузӯҳ мушаххас аст, ки аз онҷо ки Эрон ба таври қонунӣ ва қатъӣ фароянди DRM-ро мутобиқи банди 36 ба итмом расонида ва аз онҷо ки E3 худ аз анҷоми тааҳҳудоташон пас аз хуруҷи Амрико қусӯр кардаанд; ба таври фаъол аз таҷовузи режими Исроил алайҳи тасоилоти ҳастаии таҳти ҳифозати Эрон ҳимоят, мушорикат ва ҳатто сароҳатан ба ҳамдастӣ дар он эътироф кардаанд ва ниҳоятан бо радди аркони асосии тавофуқ дар изҳороти ахири худ амалан аз вазъияти мушорикаткунандагӣ дар Барҷом хориҷ шудаанд, ҳар гуна тавассул ба механизми DRM аз ҷониби ин кишварҳо аз назари ҳуқуқӣ беасос, аз назари ахлоқӣ нодуруст ва аз назари сиёсӣ хатарнок буда ва худ ба худ таҳдиде барои сулҳ ва амнияти байналмилал маҳсуб мешавад.
Ҷаноби олӣ,
E3 наметавонанд ва набояд иҷоза дошта бошанд, ки бо сӯъи истифода аз қатъномае, ки худ ба он пойбанд набудаанд, эътибори Шӯрои Амнияти Созмони Милалро тазъиф кунанд. Эрон аз Иёлоти Муттаҳида ва E3/Иттиҳоди Аврупо – ки дар амал ҳар иддаое нисбат ба вазъияти мушорикаткунандагӣ дар Барҷомро тарк кардаанд – мехоҳад, ки иқдомоти ғайриқонунии худро аз ҷумла таҷовузи ошкор – дар нақзи Барҷом ва ҳуқуқи байналмилал – таваққуф карда ва ҷуброни хисороти ҷонӣ ва молии шадидеро, ки ба далели хуруҷи ғайриқонунии Амрико ва адами анҷоми тааҳҳудоти E3/Иттиҳоди Аврупо таҳти қатъномаи 2231 ҳамроҳ бо мушорикати фаъоли онҳо дар иқдоми таҷовузкоронаи режими Исроил алайҳи Эрон таҳмил шудааст, пардохт намоянд. Пас аз як даҳсолаи сӯъи ният дар адами иҷрои ҳар яке аз тааҳҳудоти фардӣ ва ҷамъӣ таҳти Барҷом ва қатъномаи 2231, Иёлоти Муттаҳида ва E3/Иттиҳоди Аврупо бояд замонатҳои айнӣ низ ба Эрон ва ҷомеаи байналмилалӣ ироа диҳанд, ки дар оянда аз чунин иқдомоти ғайриқонунӣ ва бепарвоӣ худдорӣ хоҳанд кард.
Ҷумҳурии Исломии Эрон дар айни ҳол ки собит намудааст, ки қодир ба шикасти ҳар гуна "кори касиф" мутаваҳҳимана аст, аммо ҳамеша барои посух мутақобил ба дипломаси маънидор бо ҳусни ният низ омода будааст.
Қадрдон хоҳам буд агар ин нома ба унвони санади Маҷмаи Умумӣ ва Шӯрои Амният тавзеъ гардад.
Ҷаноби олӣ, эҳтиромоти фоиқаи инҷонибро пазиро бошед.
Сайид Аббос Арақчӣ Вазири корҳои хориҷа
Ҷаноби Оқои Антонио Гутерреш, Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Саркори Хонум Асим Ифтихор Аҳмад, Раиси Шӯрои Амнияти Милали Муттаҳид Саркори Хонум Кая Каллас, Намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо дар умури хориҷӣ ва сиёсати амниятӣ ва ҳамоҳангсози Комиссияи муштараки Барҷом Аъзои муҳтарами Шӯрои Амнияти Милали Муттаҳид
